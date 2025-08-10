お笑いコンビ、さまぁ〜ず三村マサカズ（58）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「さまぁ〜ずのさまラジ」（土曜午後3時）に出演。自身にとっての「真夏の大冒険」を明かした。

三村はオープニングで「今日ここまでさ、電車で来てみたの」と話すと、相方の大竹一樹は「聞いてびっくりした」と驚いた様子。この日電車を選んだ理由について「車運転してくれるやつが『用がある』って言ってさ。どうしようかなって。う〜ん電車で行ってみようかなって」と語り、「ラジオの次に仕事が重なってたら絶対やってないんだけど、今日ラジオだけだしやってみようと思ったら、汗すげえかいちゃった。やっぱすごいね。それやってるって」と周囲の人々に感心した。

真夏の電車移動のつらさを実感し「遠いのよ。（自宅から）駅まで。それでめまいしちゃうのかなっていう」と苦笑い。大竹が「夏の『さまぁ〜ず』がめまい？」とコンビ名に絡めてイジると、三村は「さまぁ〜ずも30度超えると、ちょっと弱るかもしれない」と笑った。

乗り換えについては「Googleナビとかあるじゃない？あれ凝視しながら」と説明し、「『ニッポン放送』って入れると、おうちからこれくらいみたいな。それプラス20分くらい余裕を持って出たら、ちょうどに着いた。いろいろロスがあったんだろうね」と反省。電車移動は「俺にとっては真夏の大冒険。社員の方からしたら当たり前のこと」としつつ、「帰りもやろうって思ってます。ウオーキング込みで」と新鮮に話していた。