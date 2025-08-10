

マサバ（写真：筆者提供）

【画像でわかる】アジやサバが大漁なエリアは海面水温が高い

暑い日々が続いています。東京では35度を超える日が珍しくなくなり、全国各地で40度を超える日が出てきています。地球温暖化が進んでおり、海面水温の上昇も指摘されています。

水揚げ量が激減しているという報道が多くあるように、これだけ暑ければ全国で不漁になりそうですが、そうとも限りません。アジ・サバは豊漁で九州北部の冷蔵庫に入りきらなくなっているのをご存じでしょうか。業界紙「みなと新聞電子版」では、「九州北部の産地冷蔵庫満杯 西巻好漁続きアジ入らず」と報じられています。

また九州だけでなく、サバに関しては福井県や富山県といった日本海側でも大漁のニュースがあります。なぜこんなに暑いのにアジ・サバが大漁なのでしょうか。

海面水温が上昇しても豊漁なのはなぜ？

次の図は日本近海の海域平均海面水温の上昇を示しています。また次のページは2021年の海洋熱波の図です。それぞれ最新（2025年度）、令和6年度（2024年度）の水産白書からの引用です。



（出所）水産白書

現在、アジ・サバの豊漁で冷蔵庫に入りきらなくなっている九州の漁場は左側。それとは別に、サバの大漁報道がある日本海側は赤や緑の部分です。九州や日本海側の海面水温は、サバの不漁が深刻な太平洋側よりも高くなっています。高水温は不利と思われがちですが、実際には豊漁になっています。

「海水温上昇で魚が獲れなくなっている」と報道されているのに豊漁とは、これは一体どういうことなのでしょうか。また大漁のわりに、サバが安く出回ることがないのはなぜでしょうか。

不漁になると、その理由として毎回語られるのが「海水温上昇」です。もっともらしいので、ほとんど人が、それが主な原因と理解しているようです。確かに海水温は、高くても低くても資源量に影響を与えます。

それでは海水温上昇で魚が減っているはずなのに、なぜ九州や日本海でアジ・サバの漁獲量が増え、冷蔵庫に入りきらないために漁を抑制するような事態になっているのでしょうか。



（出所）水産白書

海面水温と実際に魚が住んでいる水深温度の違い

海水温の地図は「海面温度」を示しています。海面の温度は、磯場などの浅瀬では大気の温度や直射日光などの影響を受けやすいです。一方、主な漁法である巻き網で漁獲されるサバやアジが泳いでいる水深100メートル前後の水温は、海面とは変化の仕方が異なります。

もちろん黒潮・親潮などといった海流については、海水温そのものが異なります。しかしながら、海面水温が高くても実際に魚が泳いでいる深い水深の温度は、海面水温ほど変化していないことが考えられます。このため、海面水温が高くなっていても、魚の資源が減らず、逆に増える場合もあります。

冷蔵庫に入らないくらい漁獲されているサバやアジ。このまま続けばいいのですが残念ながらそうなりません。それは現状では水産資源管理が機能していないからです。なぜそう言えるのでしょうか。

まず漁獲しているサイズに大きな問題があります。7月に九州近海で漁獲されたサバは、主に1尾100g前後の小型魚で、食用に向かずエサ用に回るサイズが主体です。このため、豊漁であっても食用になるサバの比率が少なく、供給が多くないので安く出回らないのです。

こうしたサバの幼魚は「ローソク」サバと呼ばれます。皆さんが食用として食べている輸入のノルウェーサバでは、漁獲枠を漁船ごとに割り振る仕組みができています。このため3歳以上の成魚しか漁獲しません。99％が食用に回ります。100g以下のサバを漁獲などというのは、北欧などでは資源管理の持続性を考えると「ありえない」漁業なのです。

日本ではサバを大量消費します。ところが自国のサバは小さいうちに漁獲して資源をつぶしてしまうので、高値でノルウェーから輸入しています。

実は日本のサバは約半分（2023年53.7％）が非食用（エサなど）に回っています。鮮魚向けはわずか11.5％、缶詰向けが21.4％です。残りは、加工原料やアフリカ・東南アジア向けなどに輸出されています。

輸出といってもノルウェーからの輸入価格キロ408円（輸入統計・2024年）に対してサバの輸出価格はキロ166円（同）と半値以下というのが実態です。高いサバを輸入して、小さなサバを獲って安く輸出しているのが現実なのです。日本のサバは単に安いので売れているだけです。

生き残ったサバの量が多い年の「卓越級群」

稚魚がどれだけ生き残るかは、その年の環境によって変わります。卵を産む親魚（産卵親魚）が多ければ卵の数は増えますが、生き残る稚魚の数は親魚の数だけでなく、海水温などの環境条件にも左右され、年ごとに大きく変動します。



（出所）水産庁

上のグラフはマサバ（太平洋系群）の加入数量の推移です。加入数量とは、ある年に新しく漁獲対象となる大きさや年齢に達した魚の数のこと。年によって大きな違いがあることがわかります。そして何年かに一度、加入する稚魚の量がとても多い年があります。その年に生まれた資源のことを「卓越級群」と呼びます。

卓越級群を大切に資源管理すれば、資源は増え、持続的な利用が可能になります。繰り返しになりますが、海水温の変化は資源量に影響します。

卵からふ化した魚の再生産成功率が高まり、加入数量が増える年もあります。こうした年に生まれた貴重な資源を丁寧に管理していけば、資源は回復していきます。

しかし、その貴重な資源を幼魚のうちに獲りすぎれば、当然ながら資源は回復せず、むしろ減少します。これを「成長乱獲」と呼びますが、サバに限らず、日本では多くの魚種で同じ問題が起きています。

日本とノルウェーは何が違うのか

筆者は水産資源のことをまだよく知らなかった1990〜2000年代前半のころ、太平洋側で小サバが大量に水揚げされるのは「ノルウェーとの違いは日本のサバは成長しないからではないか」と捉えていました。しかし今となっては典型的な「成長乱獲」が繰り返され、せっかくの資源回復の機会を、資源管理制度の不備でつぶし続けていたことがわかりました。



大西洋サバの加入量推移（出所）ICES（国際海洋探査評議会）

参考までに上のグラフは大西洋サバ（ノルウェーサバ）の加入量の推移です。大西洋でも日本のサバと同様に加入量の凸凹があります。海水温の変化で漁獲海域が変わる話題は出てきますが、海水温の上昇でサバが減ったという話題は耳にしません。資源の増減により科学的根拠を基に毎年漁獲枠を決めるのですが、最大の議論とその関心事はその漁獲枠をどうするかなのです。

また、資源量の減少が見込まれると「予防的アプローチ」を取って資源の維持に努めます。ちなみに今年（2025年）は日本でおなじみのシシャモ（カラフトシシャモ）をノルウェーは禁漁にしています。実際には10万トン以上軽く漁獲できますが、将来を考えてあえて漁獲しません。

日本では大問題になる禁漁でも、漁業者が騒ぐこともありません。資源量をもっと調査してほしいという要望はあっても最後は従います。そこには資源管理に関する「教育」の違いによる影響も大きくあり、わかっているので自分で自分の首を絞めることはしないのです。

太平洋でサバが深刻な不漁になっている

銚子から釧路にかけて漁獲されるマサバ（太平洋系群）の漁獲量が減少して、深刻な状態です。最初に示した図では太平洋側のほうが逆に九州・日本海側より海面水温が少し低いようなデータになっています。しかしながら前者は大不漁、後者は小サバがたくさん獲れています。この事象は海面水温からだけでは説明がつきにくいのです。

太平洋側でマサバが獲れなくなったのは過剰漁獲が原因です。ノルウェーでは実際に漁獲できる量より、かなり少ない漁獲枠が漁船ごとに配分されます。このため、漁業者は、漁船どうしで、どこで大きなサバが獲れるかネットで情報を公開し、価値が低い小さなサバを避けて漁獲しています。

一方で、日本は太平洋で漁獲されるサバについては、資源量を大幅に多いと見誤っていました。このため獲り切れない漁獲枠が設定されることになり、小さなサバの一網打尽が続きました。漁業者の仕事は魚を獲ることです。サバ資源が激減してしまったのは、漁業者が悪いのではなく、資源管理制度の不備が根本的な原因なのです。

筆者には漁業者からこんな「小さなサバは獲りたくない！」と悲痛な声が届いています。それでも漁獲枠が大量に余っているので、獲らざるをえないのです。獲らなければ他の漁船が獲る「共有地の悲劇」が起きます。

「魚が消えていく本当の理由」

ここまで見てきた事例からわかるのは、資源量の減少には海水温の変化だけでなく、過剰漁獲という構造的な問題が深く関わっているということです。海水温上昇はもちろん資源量に影響を与えます。しかしながら、魚を獲りすぎない科学的根拠に基づく漁獲枠を設定して資源管理を行わないと、そのしわ寄せは漁業者だけでなく消費者を含め社会全体に暗い影を落とします。

国は「国際的に見て遜色がない資源管理制度システム導入」を目指しています。「遜色」とは、はっきり言ってしまえば、北欧・北米・オセアニアなどの漁業を成長産業にしている国々と比較すると明らかに数量管理を重視する資源管理の手法が違ったからです。このため漁獲量が世界の例外として減り続けているのです。

ところが「魚が消えていく本当の理由」が、資源管理制度の不備による過剰漁獲という本当の理由から「海水温上昇」「外国漁船が悪い」「クジラが食べてしまう」などに置き換わってしまっています。もちろんこれらの要因の影響がないとは言いませんが、根本的に資源状態を回復させることができるのは科学的根拠に基づく資源管理なのです。

時間の経過とともに、これまで科学的根拠に基づく数量管理を疎かにしてきたことに対して「何ということをしてきたのだ」とひどく後悔してしまうときが来てしまいます。その気づきをできるだけ早くして舵を切っていかねばなりません。

（片野 歩 ： Fisk Japan CEO）