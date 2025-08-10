元阪神タイガースの関本賢太郎氏（46）と能見篤史氏（46）が9日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。「闘将」といわれた元監督の星野仙一さんの思い出について語った。

この日の番組では、「阪神タイガース大応援SP」と題し、ダウンタウン浜田雅功（62）と関本氏、能見氏が、兵庫・西宮市の甲子園球場周辺で、阪神ファンの聖地をめぐった。

球場のすぐ近くにある「甲子園素戔嗚（すさのお）神社」を訪れると、境内にある、星野さんが揮毫（きごう）した「夢」という字が刻まれたボール型のモニュメントに目を留める。

ここから、話題は星野さんの思い出に。関本氏は「ドラゴンズの監督をされている時は、僕はまだ2軍やったんで。星野さんが阪神に来られて、僕が1軍に上がるタイミングやったんで…」と振り返り、「めちゃめちゃ怖かったです」と話した。

「中日サイドからの『星野さんはこういう人や』っていう情報が入ってきてるんで。『監督室に呼ばれたら終わりだぞ』とか…。（中日時代からの参謀役だった）ヘッドコーチの島野（育夫）さんに鉄拳を受けている間はまだ大丈夫やと。島野さんが止められなくて、星野さんに直接呼ばれたら、もうお前、終わりやぞっていうのだけは言われてたんですよ」と言うと、浜田は「どんな助言や」とツッコミ。

関本氏が「だから、キャッチャーの人が監督室に呼ばれる時は、キャッチャーの道具全部着けていってたんです」と笑いを誘い、浜田は「ネタやろ！ 腹立つわー！」と再びツッコんでいた。