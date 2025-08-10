オリックス・内藤鵬内野手（２０）が、得点力不足解消の「起爆剤」に名乗りを上げた。チームは９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で連敗は５で止まったが、７月８日から８月７日までの２３試合で７勝１６敗。うち６度が完封負けで、さらに直近の５連敗中はわずか適時打１本にとどまっていた。内藤は球団ＯＢの李大浩（イ・デホ）さん（４３）に憧れる右のスラッガー。プロ３年目の今季は１軍未出場だが、ウエスタンで３本塁打を放っている。前途有望なロマン砲が、岸田オリックスに新風を巻き起こせるか―。

オリックス・内藤は１軍初昇格だけを見据え、ファームでバットを振り続けている。「昨年までは、けがで試合に出ることが少なかった。野球ができる今はすごく充実しているし、幸せです」。左膝、左肩の負傷でシーズン大半をリハビリに費やした過去２年を乗り越え、心技体で充実。プロ３年目の今季は「確実性の向上」をテーマに設定した。「とにかく一から、新しいことに挑戦している」と成長過程も楽しむ日々だ。

高卒ルーキーだった２３年は、ウエスタンの２８試合で打率１割９分８厘、２本塁打、１５打点。昨年は９月１５日のソフトバンク戦（京セラＤ）でプロ初安打となる左越え二塁打を放ったが、ファームに戻ると４９試合で打率１割７分６厘、２本塁打、２４打点と伸び悩んだ。

変化するきっかけを与えてくれたのが、昨季終了後に就任した福川将和２軍打撃コーチ（４８）だった。１１月の高知キャンプでは「下半身を意識して打ってみよう」と助言され、すぐに実行。「上半身の力でバットを強く振る」ことを重視していた内藤にとっては、新鮮な理論だった。

「下半身がブレたり、ふらついたりしなければ、打撃の確実性が上がる」。今年２月の宮崎キャンプからシーズンにかけ、歩きながらのティー打撃で土台づくり。反復練習し「下半身が主導で、上体は勝手についてくるのが理想。これが無意識にできるように」と、体に染み込ませてきた。「ちょっとずつ、打席の中での対応力、確実性につながってきている」。はっきりとした成果として表れたのが、７月２０日のフレッシュ球宴（丸亀）だった。

３点を追う５回２死一、三塁で、ヤクルト・石原の直球に反応。カウント１―２と追い込まれながら、しぶとく左前へ適時打を運んだ。この日の阪神戦（ほっと神戸）を終え、ウエスタンの８７試合で打率２割３分１厘、３本塁打、３０打点。まだまだ発展途上ではあるが、一歩ずつ着実に階段を上がっている。

けがに苦しんだことを反省し、昨季終了後は人生初の減量にも挑戦した。日本ハム・清宮幸のダイエット法を参考に、年末年始は午前７時から１時間の散歩を日課とした。１０３キロあった体重を５キロ落としても、飛距離は維持。「体も軽いし、絶対にこの方がいい」とうなずいた。目標があれば、とことん突き詰める性格。「まだまだ無駄なものはいっぱいある…」と苦笑いでおなか回りを触った。

高校通算５３本塁打。連敗を５で止めたが、得点力不足が目立つ１軍で、内藤の持つパワーは魅力だ。主戦場とする一、三塁は頓宮、広岡や宗がレギュラー。「打撃、走塁、守備。試合に出るためには、全部がしっかりできないといけない。本当にチャンスをつかみたい」と目をぎらつかせた。１２、１３年にオリックスで計４８本塁打を放った李大浩のような４番打者になることが夢。背番号２５も、憧れの大先輩（李は１２年に２５番）と同じだ。出番をつかみ、増やした先に思い描くプロ初本塁打。オリの２代目「デホさん」が、うずうずしている。（南部 俊太）

◆内藤 鵬（ないとう・ほう）

▽生まれとサイズ ２００４年１０月５日、愛知県生まれ。２０歳。１８０センチ、９８キロ。右投右打

▽主な球歴 浦里小５年から六田ファイターズで野球を始め、千鳥丘中では東山クラブで全国準優勝。日本航空石川では２年春の北信越大会で優勝も、甲子園は出場なし。高校通算５３本塁打。２２年ドラフト２位でオリックス入団し、通算成績は７試合で打率１割、本塁打、打点ともになし。年俸６００万円。

▽好きな食べ物 カレーライス、牛カルビ、鶏の唐揚げ、マーボー豆腐

▽高校時代の異名 能登のおかわり君

▽趣味 人気ゲームの「大乱闘スマッシュブラザーズ」でチームメートと対戦すること。同期入団の斎藤によれば「ほわほわしていて、優しい感じ」。