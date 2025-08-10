ヤクルトで活躍した館山昌平さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。現役時代にバッテリーを組んだ名捕手との秘話を明かした。

バッテリーを組んだ古田敦也さんについて「ストライクゾーンって多く割っても９分割で、これでも難しいって言われるんですけど、古田さんから求められたのはこちらです」と、８１分割されたストライクゾーンの図を示した。

「右バッターのインサイドが３０ラインって言って、低めいっぱいが３１、高めが３５、ど真ん中が５３。これで空白の部分も全部、番号が振ってあるんですね」と説明すると、「最初は本当に分かってなかったんですけど、そこ（要求）に応えようとすると、段々、できるようになってきますね」と続けた。

「そこをめがけて投げる」と話した館山さんだったが、共演の同じヤクルト出身の五十嵐亮太さんは「多分、（話を）盛ってると思うんですよ。こんなヤツいなくないですか？」とツッコミ。それでも、８１分割の図を指しながら「ヤクルトのミーティングチャートは確かにこれなんですよ。バッターがここ（のコースを）打ってると（分析を）やるんですけど…」と五十嵐さん。

最後には「（バッターを）見た時に例えば『７１（のコースに）行くぞ』なんて思わないじゃないですか？ （話を）盛ってると思う」と、率直に話した上で「古田さんはこいつが好きだから（話に）乗ってあげてるだけ。モチベーションを上げるために提案してるってだけ」と、館山さんを見ながら自説を展開していた。