◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

巨人は代打攻勢がハマってＤｅＮＡに逆転勝ちし、貯金１とした。打線は１点を追う６回、泉口友汰内野手（２６）の５号ソロで同点に追いつくと、なお１死一、三塁で代打・坂本勇人内野手（３６）が一時勝ち越しの適時二塁打。７回に追いつかれたが、８回１死満塁では代打・大城卓三捕手（３２）の左犠飛で決勝点を挙げた。７回２死二、三塁の危機をしのいだ菊地大稀投手（２６）が支配下復帰後初勝利。ＤｅＮＡ戦は７戦を残して１２勝５敗１分けとし、今季の負け越しがなくなった。

全員野球で相手を１点上回った。阿部監督の采配、代打策、起用に選手たちが応えて総力戦で勝利をもぎ取った。「みんな頑張ってくれました」。若手もベテランも真夏の横浜で躍動。３時間４４分の熱戦を制し、７月１２日以来２８日ぶりの貯金「１」となった。

同点の８回１死満塁。リチャードの代打・大城卓が決勝の左犠飛。「何とかバットに当てて前に飛ばそうと思って」と２ストライクから外角直球に食らいついて外野まで運んだ。泉口がヘッドスライディングで生還するとホッとした表情を見せ、「久しぶりにチームに貢献できたなと。良かったです」と笑顔を見せた。

現在は本職の捕手の練習はせず、主に代打と一塁手としての役割を任されている。配球やリード面を考えず、打撃に集中して状態を上げてほしいとの首脳陣の思いもある。捕手へのこだわりや悔しさがないはずがない。それでも「与えられたところで全力でやるしかないので」。献身性を見せて仕事を全うしている。

同点の６回１死一、二塁で増田陸の代打に坂本が登場。打席中に一、三塁と状況が変わったあと「何とか走者をかえそうと思った」と左腕・ケイから左翼線に一時勝ち越しとなる二塁打。阿部監督は代打で勝負強さを見せた２人のベテランを「大事なところでいってもらわないといけない選手なので。仕事をしてくれたので勝ちにつながった」と称賛。試合の後半で、どうしても欲しい１点を取るために切った勝負のカードが的中した。

細部にも勝利への執念が凝縮されていた。６回は坂本の初球、二塁走者のキャベッジが意表をつく三盗。「絶対にアウトになってはいけない場面でアグレッシブにいってくれた。これ以上はあまり調子に乗らせないように」と阿部監督もしびれる一手だった。スタートしたのを見た打席の坂本は、とっさにバントの構えをしてからバットを引いて見逃して、捕手が送球しにくいようアシスト。視野の広さを見せた直後に殊勲打を放った。

８回無死一、二塁では岸田が決勝点を呼ぶ気迫のスリーバント成功。バントのサインを出し続けた指揮官も「絶対に送ってほしい場面だった」と拍手でたたえた。今季最多１８安打、同最多タイ１２得点で大勝した前夜は「こういう大味の試合の後のほうが大事。みんな忘れて明日、もう一回頑張ってほしい」と引き締めていたが、切り替えて、つないで連勝。打つ手がズバズバ決まって貯金生活に復帰した。（片岡 優帆）