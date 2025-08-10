デビュー２０周年を迎え、今年いっぱいまでの期間限定で活動する５人組ロックバンド「Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ」が９日、沖縄・那覇文化芸術劇場なはーとで全国ツアー（全２４公演）の最終公演を行い、代表曲「千の夜をこえて」など１９曲を披露した。

５か月に及ぶ全国ツアーの千秋楽。リーダーでベース担当のＯＫＰ―ＳＴＡＲ（４８）は「全国ツアー全公演ソールドアウト。そして、今日、沖縄でファイナルを迎えることができました。みんなのおかげです。ありがとう！」と感謝。「笑顔でこの会場を埋め尽くしたいと思います！」とシャウトした。

ボーカルの太志（４５）は「みんなに喜んでもらって、僕らも楽しめる曲を用意しました。みんなに優しさをもらって、僕らからも優しさを返したいと思ってＡｑｕａ Ｔｉｍｅｚをやってきました」とあいさつ。「決意の朝に」では「この曲をみんなと一緒に歌いたい」と呼びかけ、１６００人で大合唱。疾走感のある「虹」ではステージが７色のカクテル光線に照らされ、幻想的な雰囲気に。観客全員が手拍子でリズムを刻み、会場が一つになった。

アンコールでは、２００５年８月２４日にインディーズ発売したミニアルバム「空いっぱいに奏でる祈り」を、２０周年の記念日の２４日にデジタル配信リリースすることを発表した。同作には初期の名曲で、根強い人気を誇る「等身大のラブソング」などが収録されている。（有野 博幸）

〇…年末までの期間限定での活動だが、８月３０、３１日に東京・有明の東京ガーデンシアター、９月２８日に兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥで２０周年ライブを開催。１２月２６、２７日に自身最大規模となる単独公演（東京・代々木第一体育館）を予定している。