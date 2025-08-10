◇第107回全国高校野球選手権1回戦 西日本短大付4―3弘前学院聖愛（2025年8月9日 甲子園）

1回戦4試合があり、3季連続出場の西日本短大付（福岡）は延長10回タイブレークの末に弘前学院聖愛（青森）に競り勝った。6番・山下航輝捕手（3年）が4回に先制2ランを放ち、10回には捕邪飛を好捕するなど攻守で貢献。日本ハム・新庄剛志監督（53）の母校が1992年以来の全国制覇に向け発進した。

超がつくビッグプレーで山下が視線を独り占めにした。タイブレーク突入の延長10回。押し出し死球で得た1点を守るため、体を張った。無死一、二塁から1番・菅野裕真に対して「バスターもありえる」とスライダーを選択。バント失敗を誘い、後方に上がった小飛球に反応良く飛び込んだ。最後は左手を目いっぱい伸ばし地面寸前でつかんだ。

「上がった瞬間、体が動いた感じ。しっかり集中できていた。受けたことのない歓声でした」。7回から登板の2番手左腕・原綾汰を救い、後続を抑えて逃げ切った。

吉田（レッドソックス）をイメージする打撃では豪快な一発を放った。4回2死一塁でチェンジアップを右中間の最深部へ弾丸ライナーで運ぶ先制2ラン。「打った瞬間、いったなと思った」と雄たけびを上げた。高校通算20発目。福岡大会決勝で2年続けて本塁打を放つなど公式戦11本目の勝負強さを誇り、「持っているなと思います」と笑った。

8強入りした今春選抜は9打数1安打の不振で「打ちたい気持ちが強すぎた」と反省。映像を見返し、体が開きすぎていたことなどを修正したことが最高の形で出た。宿舎では一発芸を披露するなど盛り上げ役。福岡大会から通じて今夏初めて劣勢に立たされても、ベンチでは「上を向いていこう」と鼓舞して引っ張った。

OBで昨夏3回戦で応援にも駆けつけた日本ハム・新庄監督は福岡大会で優勝した際にSNSで「優勝旗を（学校がある）八女に持って帰ること。慎太郎なら必ずやってくれる」と同期のチームメートでもある西村慎太郎監督を祝福した。山下は「日本ハムとアベック優勝やりたい」と92年以来の全国制覇を思い描いた。 （杉浦 友樹）

◇山下 航輝（やました・こうき）2007年（平19）12月17日生まれ、福岡県出身の17歳。小2から本分クラブで野球を始め一貫して捕手。中学時代は筑後リバーズでプレー。西日本短大付では2年夏からベンチ入り。特技は書道（8段）。1メートル70、72キロ。右投げ左打ち。

▼日本ハム・新庄監督（母校の初戦突破に）次の試合（聖隷クリストファーとの2回戦）が一番大事なゲームな気がするので。次勝てばね、乗っていけるようなチームだと思うから。次、期待しています。