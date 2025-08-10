¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤È½é¶¦±é¤Ç¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å3»þ¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î½é¶¦±é¤¬¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¥¿¥«¡Ê49¡Ë¤È¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ëÀ®¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Î94Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Îº¢¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤È½é¶¦±é¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¬½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤ç2¿Í¤¬Âå±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤â¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²¶¤¬¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦²¿¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤â¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤È»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¥È¥·¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸å¤í¤ÇËÍ¤é¤È¡¢¡ÊÅö»þ¤ÎµÈËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ËÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡¢¤³¤Î2ÁÈ¤¬¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤â¸å¤í¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µÞ¤Ë¡ÄËÍ¤é²¿¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¼ã¼ê¥È¡¼¥¯¤»¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£
²¿¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÍÁ³ÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¿¥«¤â¡Ö¤³¤¤¤Ä¡Ê¥È¥·¡Ë¤Ï¤â¤¦¡¢²¿¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¬¡¢Âçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¡ØËÌ³¤Æ»¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ë¡Ø¤Ê¤ó¤ä¡¢¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢·ë¶É¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥È¥·¤Ï¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î»¥ËÚµÈËÜ¤Î¡Ë½êÄ¹¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤Ê¤ó¤ä¡¢¤¢¤ì¡ª¡¡¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¡ª¡¡¥Ø¥¿¥ì¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¹â¹»À¸¡¢¡È¥Ø¥¿¥ì¡É¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎCM¤Ç¡Ë¡Ø¤Ä¤³¤Æ¤ëÆ¦¤¬¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¤ªÁ°¤é¡¢¤Á¤ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥Ã¤È¤¹¤°ÊÑ¤¨¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¤µ¤ó¤Þ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£