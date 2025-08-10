◇第107回全国高校野球選手権第5日・1回戦 聖隷クリストファー5−1明秀学園日立（2025年8月9日 甲子園）

【吉田孝司の目】聖隷クリストファーの高部は、DeNAスカウト部長時代にドラフト1位で指名した今永昇太や東克樹になり得る素材だ。彼ら左腕の共通点は打者の内角を果敢に攻める“アグレッシブさ”だ。2人ともプロ投手としては体は小さい部類。それを補うだけの度胸がある。

1メートル74の高部も切れのある直球で内角を攻めていた。アグレッシブな投球は日々の鍛錬を積み重ねないと習得できない。「これだけ練習したから絶対に抑えられる」という確固たる自信が2年生にしてあるのだろう。

マウンド上の雰囲気も素晴らしい。同じ静岡県の静岡商から巨人入りして通算116勝を挙げた新浦寿夫を思い出した。華麗なマウンドさばきは天性のものでテンポもいい。野球はテンポのスポーツだから必然的に勝てる投手になる。

同じ2年生左腕の沖縄尚学・末吉は既にがっしりとした体形。高部は投手らしい体形だが、さらなる飛躍へ下半身を強化し、直球に磨きをかけてほしい。まだ2年生。早くも来年のさらなる成長した姿を見たくなった。