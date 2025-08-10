◇第107回全国高校野球選手権1回戦（2025年8月9日 甲子園）

【熱闘博覧会】父と3姉妹の夢が一つかなった。弘前学院聖愛の記録員を務めた原田璃乙（りこ）マネジャー（3年）は原田一範監督の次女。観戦した長女・南七海（みなみ）さん（20）は同校マネジャーとして21年夏に甲子園に出場したが、当時2年生だったこともありベンチには入れなかった。3姉妹で初のベンチ入り。「父はいつも通りに試合を楽しんでいたので、私も楽しめた」と振り返った。

3姉妹で一番の野球好きだという。生まれたときから父は同校監督で、小学生時代には選手と同じ寮で過ごした。「親として見てもよく成長した。仕事もよくしてくれた」とかみしめる父に対し「父が監督だった分、他の監督よりも倍で楽しめた。楽しませてくれてありがとう」と感謝した。

父と3姉妹の甲子園は終わらない。「1勝できなかったので、妹には甲子園で全勝してほしい」。姉2人の背中を追って今春入学した三女・蒼依（あおい）マネジャー（1年）はアルプスから声援を送り「いつかは甲子園のベンチで記録員をやりたい」と気持ちを強くした。原田家の次の夢は三女へと託された。（小林 伊織）