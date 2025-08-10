「韓国サッカーの大惨事だ」「０人が現実に」ウルブスのファン・ヒチャンが放出→プレミアの韓国人“全滅”の危機に母国メディアは茫然「20年ぶりの恥辱」
ウォルバーハンプトンに所属する韓国代表FWファン・ヒチャンが、放出される可能性が高まってきたようだ。
韓国メディア『Xports News』は８月９日、「韓国サッカーの大惨事だ！ プレミアリーグ０人が現実に？ ファン・ヒチャンがウォルバーハンプトンを去る」と見出しを打った記事を掲載。「ファン・ヒチャンまでウォルバーハンプトンを去る可能性が生じ、次のシーズンのプレミアリーグでコリアンリーガーが全滅する危機に瀕した」と報じた。
記事によれば、昨シーズンに怪我や不調に苦しんだファン・ヒチャンは、わずか25試合（868分）しか出場機会が得られず、２ゴール・１アシストに終わった。今夏のプレシーズンでもチーム内の立場は変わらないなか、２チームのアプローチを受け、売却が検討されているという。
韓国代表のキャプテンであるソン・フンミンがトッテナムを退団し、そのチームメイトだったヤン・ミンヒョクら若手はレンタル移籍が決定したなか、“最後の砦”だったファン・ヒチャンがウルブスを退団すれば、20年ぶりに世界最高峰のプレミアでプレーする韓国人選手がゼロになってしまう。
同メディアは「最近、ニューカッスルに加わった2007年生まれのウィンガー、パク・スンスはまだクラブに残っているが、他の韓国選手と同様にリレンタルされるか、アンダーカテゴリーのチームでシーズンを過ごすと予想される」とし、こう続けている。
「ソン・フンミンが米国に去り、事実上唯一のプレミアリーグ１軍メンバーであるファン・ヒチャンさえウォルバーハンプトンを離れて海外などに移籍するならば、国内サッカーファンは新シーズンに韓国人選手のいないプレミアリーグの試合を見ることになる」
また、『Xports News』は別の記事でもこの話題に言及。イングランド２部のバーミンガムが関心を持っていると報じ、「20年ぶりの恥辱が目の前だ。韓国のプレミアリーガーが全滅する」と嘆いた。
世界最高峰リーグから韓国人選手が消えてしまうのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
韓国メディア『Xports News』は８月９日、「韓国サッカーの大惨事だ！ プレミアリーグ０人が現実に？ ファン・ヒチャンがウォルバーハンプトンを去る」と見出しを打った記事を掲載。「ファン・ヒチャンまでウォルバーハンプトンを去る可能性が生じ、次のシーズンのプレミアリーグでコリアンリーガーが全滅する危機に瀕した」と報じた。
韓国代表のキャプテンであるソン・フンミンがトッテナムを退団し、そのチームメイトだったヤン・ミンヒョクら若手はレンタル移籍が決定したなか、“最後の砦”だったファン・ヒチャンがウルブスを退団すれば、20年ぶりに世界最高峰のプレミアでプレーする韓国人選手がゼロになってしまう。
同メディアは「最近、ニューカッスルに加わった2007年生まれのウィンガー、パク・スンスはまだクラブに残っているが、他の韓国選手と同様にリレンタルされるか、アンダーカテゴリーのチームでシーズンを過ごすと予想される」とし、こう続けている。
「ソン・フンミンが米国に去り、事実上唯一のプレミアリーグ１軍メンバーであるファン・ヒチャンさえウォルバーハンプトンを離れて海外などに移籍するならば、国内サッカーファンは新シーズンに韓国人選手のいないプレミアリーグの試合を見ることになる」
また、『Xports News』は別の記事でもこの話題に言及。イングランド２部のバーミンガムが関心を持っていると報じ、「20年ぶりの恥辱が目の前だ。韓国のプレミアリーガーが全滅する」と嘆いた。
世界最高峰リーグから韓国人選手が消えてしまうのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介