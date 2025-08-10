昨シーズンにブンデスリーガ２部に降格したボーフムのMF三好康児が、イングランドに復帰するかもしれない。 日本代表FW大橋祐紀が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）の古豪ブラックバーンが関心を持っているという。『EFL ANALYSIS』は８月８日、「ブラックバーンは、『サッカーのインテリジェンス』に恵まれた元バーミンガムのスター選手の獲得に興味を示している」と報じた。

同メディアは「ミヨシはバーミンガムにいた頃、トニー・モウブレイ監督のお気に入りだった」とし、当時の指揮官のコメントを紹介した。「彼のサッカーに対するインテリジェンスの高さと、我々がチームに求めるプレースタイルを考えると、彼はほとんど毎週プレーしなければならない選手の一人だと心から感じている。チームには知的な選手が必要になるだろう」 28歳の日本代表経験者が１シーズンでドイツを離れ、評価を上げたイングランドに再び向かうのか。今後の動きが注目される。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介