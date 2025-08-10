公正な選挙を統括するべき立場にある自治体の職員が、食い違った票のつじつま合わせをしているようでは選挙への信頼が失墜してしまう。

徹底した調査で真相を解明すべきだ。関与した職員を厳しく処分する必要もあるだろう。

東京都大田区で行われた参院選の開票作業で、選挙区選と比例選でそれぞれ、無効票を約２６００票水増しする不正が行われていたことが分かった。公職選挙法違反（投票増減）の疑いがある。

区によると、発端となったのは、旅行や出張などで投票に行けない人が利用する不在者投票を巡るミスだ。実際の不在者投票者は３２２９人だったのに、職員が誤って５８００人超と算定した。

投開票日当日の先月２０日、職員が不在者投票者数の総数の報告を受けたのに、この数字を、投票日当日だけの不在者投票者数だと誤解し、前日までに届いていた分も足し合わせてしまったという。

このため大田区の実際の投票者数は３８万２０００人だったにもかかわらず、３８万４６００人超が投票した、と勘違いし、その後の開票作業で、票が約２６００票足りない、と誤解してしまった。

区選管は、票の差を埋めなければならないと考え、無効票が実際よりも２６００票多かったことにして、つじつまを合わせた。

民主主義の根幹である選挙の投票数を不正に操作するなど、言語道断だ。職員の順法精神のなさにはあきれる。

選管の事務局長は、開票終了直後、無効票の水増しで不足分の穴を埋めた、という報告を職員から受けていたという。だが、今月に入って区幹部に問いただされるまで報告していなかった。

隠蔽（いんぺい）を図ろうとしたと言われても、仕方あるまい。

大田区の鈴木晶雅区長らは記者会見で陳謝した上で、水増ししたのは無効票分のため、候補者らの得票数や選挙結果に影響はない、と強調した。第三者委員会を設けて調査する考えを示したほか、既に警察に相談したと説明した。

参院選の期間中には、ＳＮＳ上で「投票所に鉛筆が置いてあるのは、後から書き換えるためだ」といったデマが拡散した。開票結果は不正に操作される、といった根拠のない投稿も散見された。

票を水増しするという不正が実際に起きたことで、そうした「陰謀論」のような主張が勢いづくおそれもある。有権者が選挙を信用しなくなり、投票に行かなくなる事態は避けねばならない。