廃炉に向けた困難な道のりを踏まえれば、この時点での計画見直しは現実的な判断だろう。

東京電力が、福島第一原子力発電所事故で溶け落ちた核燃料（デブリ）の本格的な取り出しについて、２０３０年代初頭としていた開始時期を、３７年〜４０年に大幅に遅らせると発表した。

デブリの回収は、廃炉工程全体の中で最難関の作業である。デブリは１〜３号機合わせて８８０トンに上るとみられるが、昨年と今年の２回にわたって試験的に取り出したデブリは、わずか１グラムほどにとどまった。

高い放射線量の中で安全にデブリを取り出すことの難しさが改めて浮き彫りとなった。

それに加えて、デブリの本格的な回収に着手するには、隣接する建造物を撤去して作業スペースを確保した上で、原子炉建屋の上に作業の足場となる構造物も建設せねばならない。相応の準備期間を要するのはやむを得ない。

廃炉は５１年の完了が目標だが、デブリ取り出し作業のめどが立った段階で、改めて計画を見直す必要もあるだろう。現在の計画は、震災後の混乱の中で定められたもので、作業の進展に応じて計画を更新していくのは当然である。

また東電は、デブリ回収の具体的な工法を固めた。３号機の格納容器に上や横からロボットアームなどを入れ、必要に応じてデブリの一部を充填（じゅうてん）剤で固めながら取り出すという。現時点では最も実現性が高いと言えよう。

国の専門機関「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」は昨年、原子炉建屋全体を水没させる「冠水工法」など三つの異なる工法を提言していた。しかし、３号機全体を囲って水を張るのは難しいと判断され、冠水工法は見送られた。

放射線を遮蔽（しゃへい）する効果が高い水が使えない以上、作業員の被曝（ひばく）量を抑えるため、より慎重に作業を進めねばならない。

試験的に取り出したデブリを分析したところ、想定よりもろく、人の力でも砕けるほどだという。高圧の水流やレーザーなど既存の技術を組み合わせて、切削・吸引することは可能ではないか。

東電は新たな計画に基づき、９０３０億円の特別損失を計上した。廃炉費用は計８兆円を見込むが、さらに膨らむ恐れがある。

東電柏崎刈羽原発（新潟県）は再稼働の見通しが開けず、東電の経営環境は厳しい。廃炉の責任を果たすためにも、危機感をもって経営にあたってもらいたい。