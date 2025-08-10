第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、３年ぶり２度目の出場を果たした明秀日立（茨城）は１回戦で聖隷クリストファー（静岡）に１―５で敗れ、初戦突破はならなかった。

１点を追う三回には有住陽斗選手の適時打で同点に追いついたが、終盤で突き放された。先発の中岡誠志郎投手は八回までに５点を失ったが、最後まで粘り強い投球を見せた。

明秀日立１−５聖隷クリストファー

投球のテンポよく、守備に好影響

「投球のテンポがいいと守備も乗ってくる」

明秀日立の中岡誠志郎投手は、捕手から返球を受けるとすぐに投球モーションに入る。遊撃手の経験を生かしたリズムの良い投球にバックも好守備で応えた。

金沢成奉監督から強肩と制球力を買われ、昨夏から本格的に投手を始めた。変化球を覚えることから始め、練習量が増えても弱音を吐かなかった。背番号６で臨んだ茨城大会では、５試合を投げて４失点と大車輪の活躍。球速も１４４キロまで更新し、「頼りにするのはお前だ」と甲子園では人生初の背番号１を託された。

この日は、球速、球の伸びともに本来のできとは程遠かった。一回に先制を許した後も「できることをやろう」と気持ちを切り替え、足を振り上げる２段モーションやクイックを駆使し、相手打者のタイミングをずらした。

テンポの良い投球は、守備にも好影響を与えた。七回、三塁手の佐藤虎太郎選手が邪飛を下がりながら好捕し、野上士耀（しきら）捕手も二盗を阻止。野上捕手は「（中岡は）守りやすいリズムを一番理解している」と信頼を寄せた。

何度もピンチを切り抜けたが、八回までに５点を奪われて降板。勝利は手にできなかったが、「将来、プロの遊撃手として甲子園に戻ってきたい」。次なる目標に向かう覚悟を示した。（伊能新之介）

能戸輝夢（きらむ）主将「できることはすべてやったが、力負けした。後輩たちには、甲子園で１勝もできなかった自分たちを超えてほしい」