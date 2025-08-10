¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¾¾ËÜ»ü»Ò¡õÃæºäÈþÍ´¤¬·ãÏÀ¡¡ÁíÁªµó¤Ê¤º£¤ÎÀï¤¤Êý¡ÚºÂÃÌ²ñÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ËÜ»ü»Ò¡Ê£²£µ¡Ë¤È£³£µ£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ë£á£ò£í£á¡×¡Ê£¹·î£²£´ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿ÃæºäÈþÍ´¡Ê£²£°¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Âç¤Î£Ó£Ë£Å£´£¸¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¤Î¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡Ê£µ£°¡Ë¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¾¾ËÜ¤ÈÃæºä¤Ïà£Ó£Ë£Å£´£¸°¦á¤òÇúÈ¯¡£ÁíÁªµó¤Ê¤º£¡¢£²¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¡õ¾¾ËÜ»ü»Ò¡¢ÃæºäÈþÍ´¡Ö£Ó£Ë£Å°¦¡×¤ÎºÂÃÌ²ñ¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡¹â¿Ü¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï£··î£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à£Ë¶¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¡¡µîÇ¯¤Î£³·î¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿ÀÆÆ£¿¿ÌÚ»Ò¤µ¤ó¤¬ÂàÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥óÉÔºß¤Î»þ´ü¤¬£±Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤³¤ì¤«¤é£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬»äÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¿¿ÌÚ»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤òº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥óÁü¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæºä¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë¤Þ¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©ÅÙ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤Á¤«¤µ¤ó¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££³·îËö¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥Á¡¼¥à£Ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤«¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¡¡º£¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ»ä¤â¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤½¤ì¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡ËÍ¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¡£Ãæºä¤µ¤ó¤â»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î£Ó£Ë£Å£´£¸¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Ãæºä¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê°®¼ê²ñ¤Ç¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¥¥é¥¥é¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï£µºÐ¤Î¤È¤¡££±£µÇ¯Á°¤Î¡Ö£±¡ª£²¡ª£³¡ª£´¡ª¥è¥í¥·¥¯¡ª¾¡Éé¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¡×¡Ê£²£°£±£°Ç¯£±£±·î£²£·Æü¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤È¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Ô£×£Ï¡¡£Ò£Ï£Ó£Å£Ó¡×¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î£±¤«·î¸å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤ÇÂçÌð¿¿Æá¤µ¤ó¡¢¼îÍýÆà¤µ¤ó¡¢ÎèÆà¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥ó¤ËÊÂ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡Â´¶ÈÀ¸¤Î¾¾Â¼¹á¿¥¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃæºä¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤¬£¸´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢Ãæºä¤µ¤ó¤¬£¹´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡££Ó£Ë£Å£´£¸¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏàÁíÁªµóá¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£
¡¡Ãæºä¡¡ÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÁªµóºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤¬¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÌ¾¸Å²°¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ç¤â¤½¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨£²£°£±£¸Ç¯£¶·î£±£¶Æü¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏ¶è¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸À¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£²£°¡¦£·¡ó¡£¾¾°æ¼îÍýÆà¤Î£±°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£²£±»þ£±£³Ê¬¤Ë¤Ï½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨£²£µ¡¦£´¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£»ä¤¿¤Á£¹´üÀ¸¡Ê£²£°£±£¸Ç¯£±£²·î²ÃÆþ¡Ë°Ê¹ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁíÁªµó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÁíÁªµó¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¹â¿Ü¡¡ÆüËÜÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÎÇ®¤µ¤ò¤Þ¤¿¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ãæºä¡¡»ä¤¬»×¤¦£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¿Í¿ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ê£¸·î£±£°Æü¸½ºß¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ¿¤Î£µ£·¿Í¡Ë¡£º£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç½êÂÓ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿½½¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¿Í¿ôÊ¬¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÀîÃÈ²Ö¤µ¤ó¤¤Ã¤«¤±¤Ç£Ó£Ë£Å£´£¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂç½êÂÓ¤À¤«¤é¤³¤½Á´°÷¤Ç¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¡õ¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾ËÜ¡¡»ä¤âÌÀ³Î¤ËÌÜÉ¸¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÌ¾¸Å²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Î°¦¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±ÈÖ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£