◇第107回全国高校野球選手権1回戦 佐賀北5―4青藍泰斗（2025年8月9日 甲子園）

旋風の再来を予感させた。4―4の同点で無死一、二塁で始まるタイブレークとなった延長10回。表の守備を無失点で切り抜けた佐賀北は1死満塁とチャンスを広げた。ここでスタメン唯一の2年生の山下泰槻が捕手前にスクイズ成功（記録は内野安打）。サヨナラ勝ちで18年ぶりに聖地に校歌を響かせ「最高でした！」と笑みがはじけた。

現在の3年生は佐賀北が全国制覇した07年度生まれ。エースの稲富理人（3年）は粘りの投球を続けた。延長10回は1死満塁のピンチを連続三振で脱するなど140球の力投だった。「ベンチでもマウンドでも凄い声援が聞こえてきて自分の力になりました」。試合前日の8日には「がばい旋風」と呼ばれた07年夏の映像をバス移動中に鑑賞しモチベーションを高めた。「先輩が勝ったことが自分たちの自信にもなっている」と力に変えた。

強豪から戦い方を学び、生かした。関西入りしてから大阪桐蔭のグラウンドで練習する機会に恵まれた。下山勝也部長が西谷浩一監督と高校、大学の先輩、後輩という縁から実現。春夏計8度の日本一を誇り、通算70勝の名将から「甲子園の初戦は五分五分の試合が多い。準備をしっかりして臨んで下さい」とエールを送られた。劇的な勝利で恩返しができた。

佐賀勢は夏40勝に到達。次戦は10年の佐賀学園以来、15年ぶりの県勢夏2勝にチャレンジする。選手たちは段違いを意味する佐賀の方言から「だんじゃなか旋風」を起こすと意気込んでいる。「この夏が少しでも長く続いてほしいです」と山下。18年前に負けないぐらい熱い夏にする。 （杉浦 友樹）

《07年夏の甲子園の佐賀北の「がばい旋風」》

福井商との開幕試合で甲子園初勝利を挙げると、2回戦で宇治山田商（三重）との延長15回引き分け再試合を制し、準々決勝は帝京（東東京）に延長13回サヨナラ勝ち。決勝では、広陵（広島）に8回の満塁本塁打で逆転して5―4で勝った。「がばい」は佐賀弁で「とても」という意味。無名の公立校が強豪校を劇的な試合で次々と倒した快進撃は「がばい旋風」と呼ばれた。