第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われた。

春夏通じて甲子園初出場の聖隷クリストファー（静岡）が明秀日立（茨城）を破った。

聖隷クリストファー５―１明秀日立

聖隷クリストファーが６犠打を着実に決めて快勝。六回に内野ゴロの間に勝ち越し、八回はスクイズや江成の適時打などで加点した。明秀日立は三回に追いついたが、打線が４安打に抑えられた。

伝統のバント磨き「打力がなくても点を奪える」

絶妙なバントをことごとく決めた聖隷クリストファーに、試合の流れは傾いた。

１点リードの八回。無死一塁で３番武智が初球を投手前に転がし、続く渡部哉が左前打で一死一、三塁と好機を広げた場面だ。前の打席で安打を放った谷口に、上村監督はスクイズのサインを出した。谷口は内角高めの初球にバットを寝かせ、勢いを殺した球を一塁線に転がした。鮮やかな追加点で勢いづき、打線はこの回３点を奪って突き放した。

バントは聖隷クリストファーの伝統だという。１時間のバント練習が日課で、本塁から近い位置に弧を描き、その中に球を止める練習を重ねる。今年のチームは長打力を欠くため特に力を入れ、「武器と言うからには失敗は許されない。確実に決めるための型を体にたたき込んできた」と谷口は振り返る。

それでも静岡大会決勝ではミスもあり、初陣に向けて再特訓。先制した一回に犠打を決めた小林は「打順に関係なく、今は全員が失敗しない自信を持っている。打力がなくても点を奪えることを示せた」と胸を張った。初の聖地でも揺るがず刻んだ６犠打は、甲子園初勝利に並ぶ勲章だ。（後藤静華）

明秀日立・適時打の有住陽斗「やり切った。悔いはない」

明秀日立の２番有住が、好投手から適時打をマークした。スピンの利いた力強い直球を投げる相手左腕・高部への対策として、指４本分短くバットを握って臨んだという。三回二死三塁の打席では、その直球にも食らいついて６球連続でファウルで粘り、１０球目の変化球を左前へ流し打った。チームで唯一の得点を挙げた左打者は「やり切った。悔いはない」とうなずいた。

聖隷クリストファー・上村監督「一番の勝因は高部の投球。打撃も投手も全部不安だったが、選手が思い切ってやってくれた」

明秀日立・金沢監督「常に先手を取られて相手投手に気持ちよく投げさせてしまった。中岡は精いっぱい頑張った」