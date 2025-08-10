◇第107回全国高校野球選手権1回戦 明豊6−2市船橋（2025年8月9日 甲子園）

午後7時13分に始まったナイター決戦。明豊は「6番・遊撃」でスタメン出場した川口琥太郎（1年）の活躍で3年ぶりの1勝をつかんだ。4点リードの6回無死一、三塁で右前に適時打。2安打1打点の活躍に「いつも通り楽しめた。自分のスイングができた」と笑みを浮かべた。

福岡県出身で高校進学時には約30校から声がかかったが、川崎絢平監督から「川口くんをプロ野球選手にさせる」という言葉が心に響き大分へ。入学直後から頭角を現し、今春の九州大会では代打満塁弾を放って脚光を浴びた。その後は「自分のスイングを見失った」と不振に陥り、大分大会は8打数2安打で打率・250、2打点と結果を残せなかったが、関西入りしてから調子を上げていた。

大会前にはOBのソフトバンク・今宮から記念Tシャツが部員全員に寄贈された。「カッコよかった。当たり前じゃないと思うので、感謝を忘れずやりたい」。謙虚な「スーパー1年生」が2回戦の佐賀北との九州対決でもチームを引っ張る。