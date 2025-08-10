¡Úºå¿À¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¡¡¥»µÏ¿¥¿¥¤¤Î38»î¹çÌµ¼ºÅÀ¡ÄÊÂ¤Ð¤ì¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö¤½¤Ã¤È¤·¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ÇÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î£²£°£°£¶Ç¯¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¡¢£³£¸»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ËÊÂ¤ó¤À¡££¶¡½£²¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·»°¼ÔËÞÂà¡£µÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¥ª¥¹¥Ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯ÃæÂ¼Íª¤ò»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÂåÂÇ¡¦µÜËÜ¤ò£±£µ£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÎÁÍý¤·¥²¡¼¥à¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ»þ¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æ£Àîµå»ùÅê¼ê¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¶²½Ì¤Ç¤¹¡×¤È¶Ë¤á¤Æ¸¬µõ¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£±¦ÏÓ¤Ï£¶·î¤ËÆ¬Éô¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±°ì»þÎ¥Ã¦¤·¤¿¸å¡¢£±¤«·î¤Û¤É¤Ç°ì·³Éüµ¢¡£¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ø´ø´±¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡º÷¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡£°£¶Ç¯¤ÎÆ£Àî¤Ï£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£µ¾¡ÌµÇÔ¡¢£±£·¥»¡¼¥Ö¡¢£³£°¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¶£¸¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÀ®ÀÓ¡£àÈô¤Ö¥Ü¡¼¥ëá¤Î»þÂå¤Ç¡¢Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿ÃæÆü¤Î¥¦¥Ã¥º¡Ê£´£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´£´ÂÇÅÀ¡Ë¤äÊ¡Î±¡ÊÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡¢£³£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£´ÂÇÅÀ¡Ë¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê£³£¸»î¹ç¤Î´Ö¤Ë¡Ë£´£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤È£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â£³³ä£µÊ¬¤È¤«£´£°ËÜ¡ÊËÜÎÝÂÇ¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢»þÂå¤¬°ã¤¨¤Ð·ë²Ì¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£»î¹ç¿ô¤À¤±ÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£¼¡¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐ°æ¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸¬Â½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££´·î£´Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤òºÇ¸å¤Ë£¸·î£¹Æü¤Þ¤Ç¥¼¥í¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ¤Î»ý¤Ä£³£¹»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤Ë¤â¤¢¤È£±¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡Ê£Î£Ð£Â¤ÎÎò»Ë¤Ë¡ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢À¤³¦¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¹ëÏÓ¤Ë¸×ÅÞ¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡µÏ¿¤òÇØÉé¤¦½Å¤µ¤òÃÎ¤ëÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ïà·Ð¸³¼Ôá¤È¤¢¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èà¤â¤Þ¤ÀÆ»Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÎäÀÅ¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Ã¤È¤·¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼èºà¿Ø¤Ë¼«À©¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¿Æ¿´¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¶áËÜ¤¬£´ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡££´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿µÚÀî¤Ë£¶¾¡ÌÜ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¬µõ¤¹¤®¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£±£°£°¡ó¤Î½àÈ÷¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÅ¯³Ø¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤·¤¿¡£¹ëÏÓ¡¦ÀÐ°æ¤Î¥¼¥í¤ÎÆ»¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤À¡£