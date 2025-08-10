第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われた。

佐賀北（佐賀）は青藍泰斗（栃木）にサヨナラ勝ちし、優勝した２００７年以来の初戦突破。

佐賀北５―４青藍泰斗

佐賀北がサヨナラ勝ち。延長タイブレイクの十回一死満塁、山下がスクイズを決めた（記録は内野安打）。稲富が１４０球で完投。青藍泰斗は四回に一時逆転したものの、その後は本塁が遠かった。

エース稲富理人、ピンチでギア上げ粘りの投球

佐賀北のエース稲富が１４０球の粘投で、サヨナラ勝ちを呼び込んだ。

味方の２失策が絡み、四回までに４失点。追いついた直後の五回に「絶対に０に抑える」とギアを上げた。七回まで３回連続で三者凡退に抑えるなど以降は無失点。延長タイブレイクの十回には、一死満塁から２者連続で三振を奪った。

３年生はチームが「がばい旋風」で甲子園を制した２００７年生まれで、選手たちは当時の映像を見返して原動力にしている。稲富は当時のエースだった久保貴大さんを参考に、ダッシュなどでスタミナを強化。佐賀大会では全５試合に登板し、うち４試合で完投する大車輪の活躍だった。

粘り強い戦いぶりが１８年前と重なるが、「自分たちは自分たちらしく、新しい風をつくっていきたい」と稲富。旋風が起きる時は、ヒーローが生まれるものだ。（上本虎之介）

青藍泰斗エースは緊張で乱れ

青藍泰斗のエース永井は「初めての舞台で緊張してしまった」と自らの投球を振り返った。二回に押し出し死球を含む４四死球を与え、三回にも先頭打者を死球で出すなど制球に苦しんだ。三回途中で中堅の守備に回り、六回に再びマウンドに戻ってからは粘り強く投げたが、延長タイブレイクで力尽きた。「自分の投球ができなくて、自分のせいで負けてしまったのがすごく悔しい」と唇をかんだ。

佐賀北・本村監督「稲富がピンチになりながらしっかり抑えてくれた。（スクイズは）絶対にいくと決めていた。山下にいいところで回ってきた」

青藍泰斗・青山監督「（永井は）球の勢いが普段通りではなかった。再登板してからは気力で投げてくれた」

佐賀北の女子部員が初のボールパーソン

青藍泰斗―佐賀北戦では、佐賀北の女子マネジャー・家永そらさん（３年）が、試合中にファウルボールの受け渡しなどをする「ボールパーソン」を務めた。大会本部によると、２０２２年（第１０４回大会）から認められていたが、女子部員がこの役目を担うのは夏の甲子園で初めて。家永さんは「一生の思い出になった」と笑顔で語った。２回戦では、もう一人の３年生女子マネジャー、渡辺歩果さんが担当するという。