第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われ、明豊（大分）は市立船橋（千葉）を倒した。

明豊６―２市船橋

明豊が２桁安打。三回に藤の２点打で先制すると、五、六回はともに３連打するなど着実に加点した。市船橋は終盤に得点したが、二〜五回は明豊の先発寺本に無安打に抑えられ反撃が遅かった。

殊勲の明豊２年生「センター返しができた」

明豊は２番の藤が、２安打３打点と勝負強さを見せた。三回は四球や相手のミスで得た好機で先制の中前２点打を放ち、「先制点にこだわろうと話していた。１本出せたのは大きかった」。五回にも二死三塁から右中間への二塁打で追加点をたたき出した。好スタートを切った２年生は「打席で余裕があり、センター返しができた。これを続けたい」と話した。

市立船橋３番花嶋大和、３度の出塁

市立船橋は、中軸の３番花嶋が３度出塁して存在感を放った。一回、変化球を引っ張り、左翼へのチーム初安打。六回にヘッドスライディングで内野安打をもぎ取り、八回は四球を選んで得点につなげた。千葉大会決勝では、顔に死球を受けて担架で運ばれたが、治療後に試合に復帰したガッツあふれる捕手。「（自分の）守備がダメだった。メンバーに申し訳ない」と悔しそうだった。

明豊・川崎監督「（夏は）２年連続で初戦敗退していて、今年は何が何でも勝ちたかった。（先発の寺本は）ストライク先行で小気味よく投げてくれた」

市立船橋・海上監督「相手投手が一枚上だった。終盤にあと１本出れば流れが変わったが、甲子園は厳しいところでした」