Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬àÌÁÍ§áÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ËÎÞ¤ÎÇÔÀï¡¡¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ãç´Ö¤¬¡¢²£ÉÍ¤ÎÃÏ¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ£³ÆüÌÜ¡Ê£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÆ±£±£³°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè£µ¥²¡¼¥à¡¢ÁáÅÄ¤¬£²¡½£´¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤ÇÄË¤á¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤Î½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¡£»î¹ç¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢Ä¥ËÜÍ¥°Ì¤ÎÅ¸³«¤«¤éÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÁáÅÄ¤¬µÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÁáÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ìËÜ¤âÇ´¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££··î¤Î£Õ£Ó¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤é¤º¤ËÉé¤±¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÍ¦µ¤¤ò¤Õ¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£