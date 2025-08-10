第１０７回全国高校野球選手権大会第５日の９日、１回戦４試合が行われ、西日本短大付（福岡）は弘前学院聖愛（青森）に競り勝った。

西日本短大付４―３弘前学院聖愛

西日本短大付は七回に奥の犠飛で追いつくと、タイブレイクの延長十回に押し出し死球で勝ち越した。２番手の原が好救援。弘前学院聖愛は一度は逆転したものの、終盤の好機を生かせなかった。

コース突き４回無失点

西日本短大付は同点の七回から原が救援。「思ったところにしっかり投げられた」と丁寧にコースをつき、タイブレイクの延長十回を含む４回を無失点に抑えて勝利を呼び込んだ。春の選抜大会では準々決勝の横浜戦で打ち込まれた悔しさを胸に成長し、今夏の福岡大会では３試合に登板してわずか２失点。自信を持って臨んだ甲子園で好投し、「少しは借りを返せたかな」と笑顔を見せた。

弘前学院聖愛の左腕・芹川丈治、１０回完投実らず

弘前学院聖愛の左腕・芹川は１２２球で１０回を投げ抜き、自責点１の力投を見せた。コーナーを丹念に突く投球が持ち味。球速を求めて調子を崩したことから、本来の制球力を生かすスタイルに戻し、今夏の戦いに臨んでいた。それだけに、十回の押し出し死球を「（左打者の内角への制球を）詰められなかった」と悔やんだ。

西日本短大付・西村監督「（選手たちは）想像をはるかに超えた落ち着きで、すごいなと思った。（救援した原は）成長を感じた」

弘前学院聖愛・原田監督「（相手の）本塁打は失策からで、（十回の攻撃不発は）バントミスから。取れるところを取らないと、つけがまわってくると実感した」