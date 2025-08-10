高須クリニック名古屋院の高須幹弥院長（５０）とＳＫＥ４８の松本慈子（２５）＆中坂美祐（２０）が１１年前に行われたＳＫＥ４８のナゴヤドームコンサートについて熱く語った。松本はメンバーとして高須院長と中坂は観客としてドームコンサートに参戦しており、当時の熱気を回顧。新キャプテンの松本はドームコンサートへの第一歩として日本ガイシホールでのライブ復活を新たな目標に掲げた。

【高須幹弥院長＆松本慈子、中坂美祐「ＳＫＥ愛」の座談会（２）】

高須 ドラフト１期生としてＳＫＥ４８に加入した松本さんは２０１４年２月１、２日に行われたＳＫＥ４８単独のナゴヤドーム（現バンテリンドーム）コンサートに出演されたんですよね。

松本 ドラフト１期生で「チャイムはＬＯＶＥ ＳＯＮＧ」を披露しました。ドームは本当に大きかったです。でも当時はまだナゴヤドームに立てるありがたみを実感しきれてなかったと思います。

高須 僕もドームコンサートを見に行きましたけど５歳からＳＫＥ４８ファンだった中坂さんもドームに行っていた？

中坂 当時、私は９歳でしたが２日間とも行きました。ドームの客席全体が（ＳＫＥ４８のグループカラーである）オレンジ色一色に染まったシーンには感動しました。あの光景は語り継がれるべきだと思います。

高須 あれこそがＳＫＥ４８を応援する醍醐味ですよね。ファンの人たちの意思でサイリウムカラーがオレンジ色に代わっていくあの光景がいいんですよ。熱い連帯感。ファンの有志の人たちが３万３０００人分のオレンジ色のケミカルライトを配っていたんだよね。ポキッと折れるタイプのやつ。

中坂 ドームがオレンジ一色に染まった後に、新曲「未来とは？」の選抜メンバー発表があって、そこから「未来とは？」の逆再生でのミュージックビデオ（ＭＶ）撮影があったのを覚えています。

高須 逆再生での撮影だったから曲もダンスもよくわからなかった。正直、あのＭＶ撮影は盛り上がってはいなかったですね。でもコンサート自体は良かった。「カモネギックス」（ＮＭＢ４８）や「おいでシャンプー」（乃木坂４６）など他グループの曲がセットリストに入っていたことに一部では疑問の声もあったみたいだけど僕は他のグループも好きだったから良かったと思いました。「メロンジュース」（ＨＫＴ４８）なんて１番盛り上がってましたよ。

松本 リハーサルもすごく大きな会場でやったんですけど先輩たちのパフォーマンスが凄すぎて驚いたのを覚えています。「パレオはエメラルド」を踊っている先輩たちを見てすごくテンションが上がりました。その時に「アイドルになったんだ」って実感しましたね。

高須 松本さんは７月５日のコンサートでのキャプテン就任あいさつで「みんなで同じ未来を信じて、ＳＫＥ４８のメンバーと応援してくださるファンの皆さん、支えてくださるスタッフの皆さんと大きな景色をつかみにいきたいです」と発言していましたけど大きな景色とは具体的にはどういうものですか。

松本 もちろん大きな声で「バンテリンドーム」と言いたいところなんですけど、現時点では想像できない気がしていて…。だからいきなりドームじゃなくて、まずは今、改修工事中ですけど日本ガイシホールに戻れるように。名古屋にはＩＧアリーナもできましたからアリーナ規模のライブをやりたいなと思っています。ＳＫＥ４８を好きでいてくれる皆さんと同じ目標に向かって頑張りたいなと思います。

高須 ＳＫＥ４８が最後に日本ガイシホールでコンサートをしたのは２０２２年９月２５日の１４周年コンサートでしたよね。僕も見に行きましたがムービングステージや大型ＬＥＤビジョンを駆使したド派手な演出にＤＪ ＫＯＯらゲストも盛りだくさん。何よりもメンバーの熱いパフォーマンスに感動しました。日本ガイシホールはすごくいいライブ会場ですよね。レインボーホールと呼ばれていたころからよく新日本プロレスを見に行っていたので個人的にもすごく思い入れがあります。改修工事のため２０２４年４月１日から２０２６年１月３１日まで休館中なのが痛いですね。

中坂 日本ガイシホールで行われた１４周年コンサートが１１期生にとって初めてのコンサートだったので、１２期生と１３期生はまだアリーナ規模のコンサートを体験していないんです。若い期のメンバーにも大きなステージに立つ喜びを知ってもらいたいです。

松本 具体的に言っちゃうと、来年の周年コンサートでは（日本ガイシホールのステージに）立ちたいという思いはあります。ＳＫＥ４８から離れてしまったファンの人たちにももう１回戻ってきてほしいですし、新しく応援してくださるファンの人を連れて来られるように。みんなで力を合わせて頑張りたいと思います。