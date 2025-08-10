「規定」超えは綾羽・高知中央の両校同意…深夜に及んだ８日の第４試合　

８日に行われた１回戦、高知中央（高知）―綾羽（滋賀）戦は、直前の第３試合が雨のため１時間７分中断したこともあり、予定よりも約１時間遅い午後７時４９分に始まった。

２点を追う綾羽は五回に藤井の犠飛で１点差とすると、九回二死から敵失で追いつき、延長タイブレイクに入った。

この時点で、時刻は午後１０時２０分頃。１日４試合日の一部で朝夕２部制を採用している今大会は、試合終了が深夜にならないために、原則、午後１０時を過ぎてからは新しいイニングに入らず、「継続試合」とする。だが大会本部は延長十回に限って試合を続ける判断をし、綾羽が十回に北川の２点三塁打などで４点を勝ち越し、６―４で春夏通じて初の甲子園で初勝利を挙げた。

終了は午後１０時４６分

終了時、時計の針は午後１０時４６分を指していた。夏の甲子園で記録が残る１９５３年（第３５回大会）以降、開始、終了とも最も遅い試合。綾羽の藤井は「普段は寝ている時間」と笑った。

大会本部によると試合前に「できることなら、少し延びてでも最後までやりたい」と両校の意向を確認していたという。志方浩文・大会本部委員長は「後日、選手、応援団がもう一回（球場に）来ることはできるだけ避けたかった」などと説明。日本高校野球連盟の井本亘事務局長は「大会後に検証し、次回以降に生かしたい」と話した。