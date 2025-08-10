２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ１２回戦後に急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた神足茂利（こうたり・しげとし）選手が８日午後１０時５９分に死去した。２８歳。名古屋市出身。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が９日、発表した。所属のＭ・Ｔジムによれば２度の開頭手術後も意識が戻らず、経過観察中だった。

神足選手は２日の試合で王者・波田大和（帝拳）と引き分けた後、膝から崩れ落ちたがすぐに自力で立ち、歩いて控室に戻った。しかし医務室で意識を失い、都内の病院に搬送された。

国内では、２３年１２月の日本バンタム級タイトル戦で判定負けした穴口一輝さんが試合後に意識を失い、急性硬膜下血腫のため昨年２月に死去。今年５月２４日には、ＩＢＦ世界ミニマム級タイトルマッチで敗れた前王者・重岡銀次朗（ワタナベ）が試合後に急性硬膜下血腫と診断されて開頭手術を受けた。

また、２日の同興行で行われた日本ライト級挑戦者決定８回戦に出場し、８回ＴＫＯ負けした浦川大将（帝拳）も試合後に救急搬送され、急性硬膜下血腫で緊急開頭手術を受けた。現在は経過観察中という。

相次ぐ事故に、ＪＢＣはタイトルマッチのラウンド数を短縮するなど対応に追われている。