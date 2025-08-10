約１００年前の日米人形交流に添えて秦野の小学生が贈った手紙を示す武さん＝１４日、秦野市寺山

ああああ 昭和初期、日米間の平和を願って行われた人形交流で、大山尋常小学校（現・伊勢原市立大山小学校）に贈られた「青い目の人形」と、答礼として米国に贈った「市松人形」に添えられた東秦野尋常高等小学校（現・秦野市立東小学校）児童による手紙が、市立はだの歴史博物館（同市堀山下）で展示されている。戦後８０年の節目に当たり、担当者は「平和を考えて仲良くしようとした思いは約１００年前から変わらない。それをあらためて考えることに意味があるのではないか」と話している。

人形交流は、親日家の宣教師ギューリック博士が「世界の平和は子どもから」と提唱。全米各地から１万体超の人形を集め、平和の使者として１９２７年のひな祭りに合わせて日本の幼稚園や小学校などに贈られた。その答礼として、日本国内からも５８体の市松人形が集められてクリスマスに届けられた。

神奈川から贈られた人形「ミス神奈川」はオレゴン州に届き、東秦野高小の手紙はオレゴン大美術館が保存していた。２０００年ごろ、人形交流の研究者から秦野市内の郷土史家武勝美さん（８８）に調査協力依頼と捜索のヒントとして手紙のコピーが寄せられたという。