ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、世界18都市の大型コンサートを終え、10月24〜26日にソウル市内のオリンピック公園KSPO DOMEで特別アンコール公演を開催する。

8日にグローバルファンプラットフォームWeverse（ウィバース）のグループ公式SNSに「ENHYPEN WORLD TOUR『WALK THE LINE』：FINAL」開催を発表し、ポスターを掲載した。

今回のソウル追加公演は、、3回すべてライブストリーミングでもオンライン配信される。

ENHYPENは、昨年10月、ソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場のメインスタジアムでツアーを開始し、全世界18都市で計28回のコンサートを開いた。毎年、ツアー規模と地域を拡大しており、今回のワールドツアーでは、ドーム、スタジアムなどの大型会場を回った。

韓国のテレビ局JTBCによると「昨年11月から今年1月まで、K−POPボーイグループの中で最も短い期間内に3都市ドームツアー(埼玉のベルーナドーム、福岡のペイペイドーム、京セラドーム大阪)を開催したのに続き、7〜8月には、東京・味の素スタジアムと大阪ヤンマースタジアムで成功的に公演を終え、海外アーティストの中で最短期間(4年7カ月)日本スタジアムで公演するという記録を立てた」と報じた。

8〜9月に開かれる米国と欧州ツアーも売り切れ続出。シカゴ、ロサンゼルス、ロンドン、アムステルダム、ブリュッセル、ベルリン、パリなど、7都市の公演チケットを完売させた。