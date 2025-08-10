「ボトムスただ穿くだけ」は卒業！【GU】上級者見え狙える♡「おしゃれベルト」

トップスを着てボトムスを穿いてコーデ完成。今まではそうだったとしても、これからはあるアイテムを意識してみて。それは “ベルト” です。2025年秋冬のランウェイでも、さまざまなブランドがベルトルックを提案するほど人気が上昇中。そこで今回ftn編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】の「おしゃれベルト」。シンプルコーデを格上げしてくれる可愛いデザインが大豊作。プラスワンで上級者見えが狙えるので、ぜひチェックして！

コーデの幅が広がるリバーシブルベルト

【GU】「リバーシブルベルト」\1,290（税込）

旬のベルトコーデを楽しみたいなら、より多くのデザインをゲットしておきたいところ。そこでおすすめなのが、1本で2色楽しめるリバーシブルベルトです。バックルを引っ張って回すだけで両面使える簡単仕様。上品なレザー調素材と、女性らしいゴールドカラーの金具が高級感を醸し出します。カラーは5色と豊富にラインナップ。多色買いしやすい価格設定なのも嬉しいポイント。

ベルトが主役に！ コーデを辛口に仕上げるパイソン柄

なんだかコーデが物足りない……そんなときには、2025年大注目されているアニマル柄を取り入れてみて。「リバーシブルベルト」には、辛口なアクセントにぴったりのパイソン柄もラインナップ。ノースリーブセーター × マキシスカートのクリーンなスタイリングも、1点投入でグッとスパイシーにアップデートできます。パイソン柄の裏側は、使い勝手のいい無地ブラウンというのも嬉しいポイント。

さりげなく存在感を発揮する上品ビットベルト

【GU】「リバーシブルビットベルト」\1,290（税込）

ローファーの装飾としてよく使われる “ビットモチーフ” を取り入れたベルト。元々は馬具のくつわから着想を得ていることもあり、上品でクラシカルな印象をプラスしてくれます。こちらもスムース面、型押し加工面のどちらも使えるリバーシブル仕様。シンプルなデザインで合わせやすく、1本持っておけばオンオフ問わずにヘビロテできそう。カラーは3色展開。

レディコーデをさらに上品に更新

ボウタイブラウス × キュロットの、好印象を得られそうなレディコーデ。クラシカルアイテム代表格のボウタイブラウス、元は女性の乗馬服として登場したキュロットは、もちろんビットベルトとの相性抜群。ウエストマークでスタイルアップ & より上品にクラスアップが狙えます。ゴールドカラーのビットモチーフがアクセントとなり、華やかさも加えてくれそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子