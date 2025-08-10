フリーアナウンサー有働由美子（56）が8日放送されたニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時半）に出演。日焼けのため、体の皮がむける寸前であることを明かした。

有働は冒頭のトークで「私は今日もうずっと、自分の体をかきまくってまして。かゆくてかゆくて。というのが取材で3日間ほど、南のほうに行って海の上で船の取材をしたりしてたらですね、ゴリゴリに焼けまして」と激しく日焼けしたことを報告した。

そして「もちろんこの歳になって焼けてしまいますとシミがさらに重なってくるので、いろんな日焼け止めとかをたくさん塗って、焼けないように焼けないようにしていたんですけど、結果焼けまして」と説明。「昨日夜、帰ってきたんですけど、3日間たまったやつがちょうどいい感じにブツブツになってきてかゆいかゆい」と語った。

さらに「皮がむける前兆なんですけど。“中学生ぶりぐらいだな”と思って。この“皮むけ”。久しぶりに…。40年ぐらい体験してないんですけど 56歳の体に皮がむけるというのは耐えられるのかなっていう、今壮大な実験中でございまして。今度お会いする時にはまだらな状態になるかもしれないなと思っております」と自虐ネタも交えつつ、続けた。