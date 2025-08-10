気象台は、午前4時45分に、大雨警報（土砂災害）を長門市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・長門市に発表 10日04:45時点

西部、中部、北部では、土砂災害に警戒してください。西部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■下関市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm



□洪水警報

10日朝にかけて警戒



■宇部市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

（以後も警戒必要）

・浸水

10日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm





□洪水警報10日朝にかけて警戒■山口市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方■萩市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方■防府市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方■下松市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方■長門市□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方■美祢市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■周南市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日明け方■山陽小野田市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日朝にかけて警戒■阿武町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 10日明け方