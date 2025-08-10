【大雨警報】山口県・長門市に発表 10日04:45時点
気象台は、午前4時45分に、大雨警報（土砂災害）を長門市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・長門市に発表 10日04:45時点
西部、中部、北部では、土砂災害に警戒してください。西部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■宇部市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
10日朝にかけて警戒
■山口市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
■萩市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日明け方
■防府市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
■下松市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
■長門市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日明け方
■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■周南市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日明け方
■山陽小野田市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
10日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日朝にかけて警戒
■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日明け方