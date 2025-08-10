TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時45分に、大雨警報（土砂災害）を長門市に発表しました。

西部、中部、北部では、土砂災害に警戒してください。西部、北部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■宇部市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■山口市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日明け方

■萩市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日明け方

■防府市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日明け方

■下松市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日明け方

■長門市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日明け方

■美祢市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■周南市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日明け方

■山陽小野田市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　10日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日朝にかけて警戒

■阿武町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　10日明け方