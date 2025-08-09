どんな性癖よ！男が思わずキュンする「意外なフェチ」とは
誰にでも◯◯フェチがあると思いますが、教えてくれないだけでもちろん男性にもあります。そこで今回は、男性が彼女にだけキュンとする「意外なフェチ」を３つ紹介します。
｜匂いフェチ
この匂いが好き！という匂いフェチは結構定番ですよね。 でも今回紹介するのは、彼女の匂いが好き！という匂いフェチです。
同じ香水をつけていても、その人本来の匂いと混ざって全く一緒にはなりません。「彼女の匂いが１番安心する」なんて男性も意外と多いんです。普段から自分を良い香りにしておきたいですが、香水のつけすぎは要注意です。
｜脚フェチ
男性は女性の脚を結構見ます。細い足が好きというわけではなく、スラッとした脚がいい、あるいは程よく筋肉のある脚がいいなど、その男性によって好きな脚のタイプが異なります。
｜脇フェチ
「え！？脇フェチ！？」と思った女性も多いでしょう。実は女性の脇にドキッとする男性が結構います。
そんな男性は常にあなたの脇を見ているかもしれなので、ムダ毛の処理は欠かさずしましょう。きちんと手入れされた脇を見て、彼はこっそりドキドキしているかもしれませんよ。
なかなか彼に何フェチかを聞くのは難しいですよね。なので、いつ匂いを嗅がれてもいいように、いつ見られていてもいいように、しっかり自分のケアをすることが大事なのです。
