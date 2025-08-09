確実に落ちます。男性がグッとくる「女性のスキンシップ」

女性からの何気ないスキンシップに落ちる男性は少なくありません。

そこで今回は、男性がグッとくる「女性のスキンシップ」を紹介。

片想い中の女性も、彼氏のいる女性も、ぜひ試してみてくださいね。

｜髪を撫でる


髪を撫でるのは、一見男性が女性にする仕草ではありますが、女性が男性にしても効果があります。

女性が髪を撫でる時は、母性を発揮しているため、大人の女の表情になっているのです。

特に彼が年下、もしくは甘えん坊なら、母性と大人の色気をアピールするのにとても効果を発揮するでしょう。

｜体の匂いをかぐ


体の匂いをかぐのは、男性が悶絶する色っぽスキンシップの１つ。

必然的に体の距離も近づき、それだけでもドキドキするのに、匂いをかがれては、男性は興奮を抑えられなくなること必至。

「◯◯くんの匂い好きだよ」の言葉を添えれば、もう間違いありません。

｜密着して腕を組む


手を繋ぐよりも、腕を組む方が体が密着しますし、密着した時に胸が当たるため、男性のドキドキは止まらなくなります。

いつも手をつないでいるカップルは、たまには腕組みに変えてみるのもおすすめ。

新鮮さも味わえて、デートが一層楽しくなるでしょう。

｜手を触る


手にはたくさんの神経が通っているため、体の中でも敏感な部位。

なので、強めに触っては逆効果。ソフトタッチで触ることで、男性に快感を与えられます。

ただし、緊張しすぎて手汗をかかないように気を付けてくださいね。

トライできそうなスキンシップはありましたか？

たまには大胆に、スキンシップで男性を虜にしてみてくださいね。

