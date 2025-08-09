恋愛はゲーム感覚。そんな“駆け引き男子”に振り回されない「恋愛メソッド」
最初は毎日のように連絡をくれたのに、急に既読スルー。優しくしてくれたかと思えば、次はそっけない--。そんな“駆け引き男子”に心を乱されていませんか？彼らの恋愛は“ゲーム感覚”。だからこそ、あなたの「好き」が試され続ける恋は、決して健全とは言えません。そこで今回は、そんな“駆け引き男子”に振り回されない「恋愛メソッド」を紹介します。
甘いアプローチからの“放置”は、計算された戦略
駆け引き男子は、最初のアプローチがとにかく巧み。毎日のLINE、不意打ちの優しさ、急な電話…まるで恋のヒロインになった気分にさせてくれます。でも、その後は連絡が減ったり、そっけなくなったりして、あなたを“追わせる側”にまわらせるようとするでしょう。「嫌われたくない」「彼の気を引きたい」となっていたら、すでに彼の戦略にハマっている可能性大です。
“愛されている”のか、“試されているだけ”なのか？
「彼のこと、ちゃんと知りたい」そう思っても、彼の態度が一定せず、いつも振り回されてばかり…。それはあなたを大切にしているのではなく、どれだけ自分に夢中かを“試している”のかもしれません。駆け引きにハマると、「もっと頑張れば振り向いてくれる」と思い込んでしまいがちですが、その関係はすでに不均衡。あなただけが消耗していくおそれがあります
“駆け引きされている状態”から抜け出すためにできること
本当に大切な人との恋は、もっと安心感があるはずです。不安や駆け引きが多い恋は、自分の心をすり減らすだけ。彼の行動に一喜一憂するよりも、「私が本当に欲しい関係はどんなものか」を見つめ直しましょう。そして、「追いかけさせる恋」ではなく、「一緒に歩める恋」を選べるよう、あなたの想いを誠実に受け止めてくれる男性にこそ心を向けていきましょうね。
