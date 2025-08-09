浮気相手だから口にする。惹かれてはいけない「男性のセリフ」とは
気になる男性と親密な関係になれたとしても、男性からは浮気相手としてしか見なされていないケースも。
その場合、男性はふとした瞬間にその本音を漏らすことも。
そこで今回は、あなたが浮気相手と証拠と見て間違いなしの「男性のセリフ」を紹介します。
「本気だから…」
気になる男性から「本気だから…」と言われると、思わず浮かれてしまうもの。
でも、そのセリフを口にした時点で、男性は本気ではない可能性が高いでしょう。
「好きなのは君だけ」
気になる男性から「好きなのは君だけ」と言われたとしても、すぐに浮かれてはいけません。
「君だけ」と言っている時点で、他の女性と比較されているという事実に気付くべきです。
むしろ、「他にも私と似たような関係の女性がいるかも知れない」という風に警戒心を持った方がいいでしょう。
「こんなに好きになるなんて…」
気になる男性から「こんなに好きになるなんて…」と言われたとしても、このセリフだと「最初は本気ではなかった」と白状しているようなもの。
なので、すぐに気持ちを動かされてはいけないセリフと言えるでしょう。
このセリフを男性があなたとの将来を具体的にイメージして言っているようなら問題ないでしょうが、将来のビジョンもなく単に口にしているだけのようなら、場の雰囲気を盛り上げるためだけに口にしていると考えられます。
気になる男性から今回紹介したセリフを頻繁に言われているなら、あなたは浮気相手である可能性があるということと頭の中に入れておいてくださいね。
