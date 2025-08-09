もう付き合っていくのは無理…。男性が「別れ」を考えるきっかけ
恋愛が長続きしないことが続いているなら、相手に原因があるだけでなく、あなたにも原因があるかも。
そこで今回は、男性が「別れ」を考えるきっかけを紹介します。
だらしなさがどんどん増していく
交際を始めて慣れが出てくると、最初は気合いを入れていたファッションやメイクも、だんだんと手を抜く傾向があるなら要注意。
そうした姿に男性は「だらしないな」と感じることがありますし、「これが彼女の本性なんだな」とガッカリするでしょう。
自分のことを放置しすぎ
男性はあまり自分にかまってくれる気配がないと寂しさを感じてしまうもの。
もちろん、男性は束縛や干渉されることをあまり好まないものですが、だからといって放置しすぎていてもダメなのです。
自分の都合や予定を優先するあまり、男性から連絡が来ても返事を後回しにしたり、男性とのデートよりも女友達との付き合いを優先したりしないように注意しましょう。
どんどんわがままがエスカレート
彼氏にわがままを言うことは、決して悪いことではありませんが、それがエスカレートしすぎるのは良くありません。
そうなると可愛いわがままが、徐々に命令に変わってしまうことに。
男性は彼女と対等な関係を築きたいと思っていますから、わがままは程々に、時には彼氏のわがままにもきちんと答えてあげるべきです。
もし今回紹介した内容に心当たりがあるなら、恋愛を長続きさせるためにも改善に努めていきましょうね。
