うまくいくワケがない…。男性が「交際ムリ」と感じる女性とは
女性よりも男性は恋愛においては鈍感なイメージがありますが、そんな男性でも「付き合ってもうまくいくワケがない…」と直感が働くことも。
そこで今回は、そんな男性が「交際ムリ」と感じる女性の特徴を紹介します。
口が悪い
男性は口が悪い女性に対して「交際ムリ」と感じてしまうもの。
発言内容が批判的なものだったり、誰かに対しての文句や悪口だったり、口調が乱暴だったりすれば、男性は会話そのものをストレスに感じるようになり、「絶対好きになれない」と距離を置くようになります。
都合が悪くなると黙り込んでしまう
何かミスや失敗をした時、それを指摘されて黙り込んでしまうような女性に対して男性は「交際ムリ」と感じてしまうでしょう。
そんな女性の態度に男性は「かなり自己中なんだろうな」と感じますし、「自分の意見をきちんと言えば良いのに」と思ってガッカリすることも。
また、黙り込むということは自分のミスや失敗を認めていない証拠ともあるので、反省できない人、謝れない人といったイメージを持たれることにもなってしまいます。
もし今回紹介した内容が自分に当てはまると感じる部分があるなら、ぜひ改善に努めていきましょうね。
