不倫グセは一生治りません…不倫する男の特徴４つ
彼に不倫されて、「一度くらい大目に見よう」と思ってはいませんか？
でも、彼の不倫は今後も続くかもしれません…。
ここでは、不倫する男の特徴を４つご紹介します。
こうした特徴を持つ彼なら、一生治らない可能性大です。
｜好奇心旺盛
好奇心旺盛な男性は、常に新たな刺激を求めるもの。
女性に関しても同じで、パートナーに飽きてくると別の女性を求めます。
例えば、趣味がコロコロ変わったり、流行りにすぐ乗ったりするような彼なら好奇心旺盛なタイプ。
結婚しても他の女性に目移りしてしまうでしょう。
｜寂しがり屋
不倫をする男は、基本的に寂しがり屋。
ラブラブな結婚当初は良くても、関係が落ち着いてきた頃に寂しさを感じ始めます。
妻を求められないため、別の女性で寂しさを解消しようとするのです。
そうなることを防ぎたいなら、彼の寂しさに気づいてあげること。
存分に甘えさせてあげたりかまってあげたりすれば、未然に防ぐことは可能です。
｜外で飲むのが好き
あなたのパートナーは、外で飲むのが好きなタイプですか？
そうした男性は、出会いが多いため必然的に不倫もしやすくなります。
とくに、平気で外泊するような男性は要注意。
朝まで不倫相手と過ごしている、なんて状況も少なくないでしょう。
｜優柔不断で断れない
自分から積極的に不倫するタイプではなくても、女性から言い寄られて不倫に至る男性もいます。
そうした男性は、優柔不断で断れない性格。
女性の誘いに応じてしまうことで、不倫がスタートしてしまうのです。
あなたのパートナーは、優しくて誰にでも合わせる人ではありませんか？
そういった男性なら、小悪魔的な女性につい引っかかってしまうでしょう。
このような特徴を持つ男性は、いつまでも不倫します。
きっとこれからも、あなたが傷つく場面はあるはずです。
それでも耐えられるのか、一緒にいたいと思うのか、今一度考えてみた方がよいかもしれませんね。
🌼他の女に目移りさせない！彼に愛される「浮気されない女性の特徴」とは