フェイエノールトFW上田綺世が開幕節で今季初ゴール!! 渡辺剛もエールディビジ完封デビュー
フェイエノールトのFW上田綺世が9日、エールディビジ開幕節のNACブレダに3トップの中央で先発出場し、今季初ゴールを記録した。
1-0で迎えた後半10分、フェイエノールトは右サイドからの攻撃を試み、FWアニス・ハジ・ムサがペナルティエリア内に斜めのパスを送ると、MFセム・スタインがシュート。これは相手DFにブロックされたが、跳ね返ってこぼれたボールを上田が逃さず、右足ダイレクトで突き刺した。
上田は開幕節でさっそく今季初ゴール。これでリードを広げたフェイエノールトは2-0で勝利し、白星発進を果たした。上田は後半27分までプレーした。
なお、この試合ではフェイエノールトに今季加入したDF渡辺剛がCBでフル出場し、クリーンシートで上々のエール・ディビジデビュー。また昨季のトゥエンテで33試合24得点を記録し、年間最優秀選手と得点王に輝いた新加入のS・スタインが前半3分に豪快なFK弾を沈めるなど、チームとしても完璧な滑り出しとなった。
