何もしてない風なのにアカ抜け！自然におしゃれ印象を底上げする【今っぽショートヘア】
がんばってないのに、なぜかアカ抜けて見える--。そんな「何もしてない風なのにおしゃれ」な女性に共通する点の１つが、“手をかけすぎず”にショートヘアを取り入れているということ。そこで今回は、大人世代でも取り入れやすく、ほんの少しのニュアンスチェンジで洒落感が高まる【今っぽショートヘア】を紹介します。
🌼若見えもアカ抜けも！骨格タイプ別に選ぶ【大人の似合わせショートヘア】完全ガイド
動きと抜け感で魅せる「レイヤーショート」で大人の余裕を演出
ふんわり空気を含んだようなレイヤーショートは、頑張りすぎず、自然な“こなれ感”を演出できる優秀スタイル。スタイリングもラフなワックスで揉み込むだけで、ナチュラルな立体感が出せます。
横顔も美しく、小顔見せにも効果的。髪が伸びても形が崩れにくく、忙しい日々にもぴったりのスタイルです。
顔まわりが洒落る「ニュアンスバング」で柔らかにアカ抜ける
ほんのり額を透かすような“ニュアンスバング”は、抜け感と今っぽさを同時に叶えるポイント。重さを残さないことで目元が引き立ち、メイクも映えるのがうれしいポイントです。
ベースはシンプルなショートヘアでも、この前髪ひとつでグッと今っぽい印象に。湿気でまとまりにくい夏でも、軽やかにキマります。
シルエットで魅せる「ラウンドショート」はナチュラル美人見えの近道
丸みをもたせた「ラウンドショート」は、シャープすぎず、女性らしさが際立つスタイル。首筋がすっきり見えるようカットされたバックと、顔周りを包み込むやわらかラインのコントラストで、若々しく華奢見えも叶います。
お出かけ前のスタイリングはドライヤーで整えるだけでもOKの扱いやすさも魅力です。
「なにげなく素敵な人」は、髪型にヒントがある
意識していないようで、どこか洗練されている--。そんな“何もしてない風”のおしゃれは、さりげなく計算されたヘアスタイルが鍵。今回紹介したショートヘアは、時間をかけずともおしゃれ印象を自然に底上げしてくれる強い味方です。次のイメチェンの参考にしてみてくださいね。＜image出典：instagram（@zakioka_shorthair）＞