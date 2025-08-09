話しすぎは逆効果？初デートでは注意「ぶっちゃけトーク」の落とし穴
恋が始まった段階では「もっと自分を知ってもらいたい」という気持ちになるもの。でもその想いが強すぎると、男性に“重たさ”を与えてしまうことも。そこで今回は、特に初デートでは注意したい「ぶっちゃけトーク」の落とし穴を解説します。
「知ってほしい欲」が暴走する危うさ
好意を抱いている男性に対して、つい話しすぎてしまうところありませんか？でも、自分の過去や失敗談、元恋人の話まで最初からぶっちゃけてしまうのはNG。男性がノリノリで聞いてくれているならまだしも、男性の温度感が低い段階で一方的に話すぎてしまう、押しつけ感や落ち着きのなさを与えてしまいます。
“会話のキャッチボール”を意識する
恋愛初期で大切なのは「話すこと」より「聞くこと」。質問を織り交ぜたり、相手の話にリアクションを返したりと、双方向の会話が関係構築には欠かせません。話す≠アピールではなく、“聴く力”が信頼と興味を引き出します。
「余白」を残すことで次につながる
自分のすべてを最初から全部語ってしまうより、「まだ彼女の知らない部分がある」と男性に思わせる“余白”が「また会いたい」という気持ちを呼び起こします。また、焦らず少しずつ自己開示をすることで、男性の知りたいという欲求も自然と高まっていくでしょう。
恋愛の始まりで大切なのは、“一方的に伝える”ことではなく、“心地よい間”を共有すること。一方的に話しすぎないように意識して、次のチャンスを引き寄せてくださいね。
