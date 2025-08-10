ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は5日目10〜12Rで準優勝戦が行われる。「超イイ値」担当の水田公裕記者は11R3号艇の富樫麗加（35＝東京）に高配の期待を託した。

富樫は得点率4位タイで予選最終日を迎えた。4日目の出番は10R6号艇。大外で展開もなく6着に敗れた。それでも3日目までの貯金が効いた。8位で準優勝戦進出を決めた。

「今回こそはと思って、予選突破を目指してきた。足がいい人はいっぱいいるけど、ギリギリ付いていけるかなという感じですね」

過去2回のG1は共に浜名湖。初出場の2021年第35回レディースチャンピオンは未勝利に終わったが、今年2月のスピードクイーンメモリアルの2日目5Rで逃げを決め、G1初勝利を挙げた。一歩一歩前進して、ついに準優勝戦の切符をつかんだ。

夫は112期の同期・今泉友吾。スタートはあまり早くないが東京支部屈指の技巧派で、さばく腕は一流だ。「旦那さんとはレーススタイルが違う。教えてもらったことはあるけど、私にああいう細かいレバー操作はできない」。今泉ほどの精巧な読みとさばきはない。だが、1マークに道中と勇敢に諦めない走りが富樫の真骨頂だ。

さあ、勝負の準優勝戦。5日目はホーム向かい風が強まる見込みだ。「最近、荒れ水面はあまり好きじゃないけど、荒れた方がチャンスはあるかな。一走入魂で行きます」と意気込んだ。17年に難水面の江戸川でフレッシュルーキーを務めた。波乗りが達者なことは知っている。初のG1ファイナルへ、豪快に攻め抜く。

【水田の買い目】11R。握って2マーク勝負も視野に入れて臨む。鎌倉涼へ＜3＞＜1＞流しが本線。渡辺優美、山口真喜子へ＜3＞＜2＞、＜3＞＜6＞流しも押さえる。

◇水田 公裕（みずた・きみひろ）東京都出身の52歳。つい先日、石の上にスマホを落として液晶が割れた。クモの巣状態だが、辛うじてまだ生きている。