ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は5日目10〜12Rで準優勝戦が行われる。注目は11Rだ。

予選を2位で通過した鎌倉は伸び足が良好。スリットから1マークにかけては余裕がある。あとは内向きに出足をもう少し整えることができれば死角がなくなる。ここはイン巧者の逃げ手腕を素直に信頼したい。

近況好調な渡辺を対抗視した。1マークを抜け出すにはもうひと足欲しいが、差しに構えてバック勝負に持ち込む。攻撃性能が高い小野が一発候補。富樫は外を止めて先に仕掛けていきたい。

＜1＞鎌倉涼 行き足、伸びは問題ない。1号艇なら、もう少し出足を付けたいですね。スタートは届き気味。安定板が着かなければ大体、勘通りです。

＜2＞渡辺優美 （4日目11Rは）逃げ切りたかったですね。でも調整的には全然良かったと思う。準優は全力で臨むだけですね。

＜3＞富樫麗加 回っているなと思ってペラを叩いたら、凄く重くて進んでいなかった。スタートの見え方も違っていました。でも、乗り心地や回り足は4日目を除けば悪くないです。

＜4＞海野ゆかり 4日目はスタートが届かなかったし、道中も違和感があった。足は上の人がいる。バランスが取れて普通だと思う。

＜5＞小野生奈 3日目からペラを違う形にして、ターンの出口は良くなっています。ただ、伸びることはない。いいエンジンみたいだけど足は中堅くらい。

＜6＞山口真喜子 回り足はメッチャいい。乗り心地もいいですね。ただ、直線は物足りない。足合わせの時から（高憧）四季さんの方が足は良かったです。