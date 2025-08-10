¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤Þ¤¿Èá·à¡Ä¡¡28ºÐ¡¦¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡¡³«Æ¬¼ê½Ñ¤«¤é°Õ¼±Ìá¤é¤º»àµî¡¡µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ï9Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆþ±¡ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé5°Ì¤Î¿ÀÂÌÐÍø¤µ¤ó¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬8Æü¸á¸å10»þ59Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£28ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¤µ¤ó¤Ï2Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤Ç²¦¼Ô¡¦ÇÈÅÄÂçÏÂ¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÄ©Àï¡£Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é½é²ó¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÈ½Äê¡Ê115¡½113¡¢113¡½115¡¢114¡½114¡Ë¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹µ¼¼¤ËÌá¤ë¤È°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞ³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ·Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯12·î¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¸å¤Ë±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢·ê¸ý°ìµ±¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯2·î2Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏIBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿Á°Æ±µé²¦¼Ô¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°Õ¼±¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£·î2Æü¡¢¿ÀÂ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé4°Ì¤Î±ºÀîÂç¾¡ÊÄë·ý¡Ë¤â8²óTKOÉé¤±¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢¶ÛµÞ³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¥ê¥ó¥°»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£JBC¤Ï¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥é¥¦¥ó¥É¿ô¤ò12²ó¤«¤é10²ó¤Ø¤ÎÃ»½Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£