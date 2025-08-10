デイ開催の小倉競輪G3大阪・関西万博協賛「第19回吉岡稔真カップ争奪戦」は3日目10〜12Rで準決勝戦が行われる。注目は11Rだ。

ハイパワーで、決勝進出した富山記念に続く奮闘を見せている岸田が本命。初連係の大洞が好目標ゲットで気合の追走を見せるか。軌道修正に成功した橋本壮は嶋津―桜井の援護が頼もしく、岸田に迫るケースも十分。特選スタートの嶋津も意地を見せたい。青柳に乗る小林弘がコースを見つけてシャープに突っ込む。

＜1＞岸田剛 ドームなので、いつもよりタレない。2コーナーで膨らんでしまったので修正したい。自力。

＜2＞橋本壮史 部品を換えたり乗り方を修正して、初日よりも良かった。自力。

＜3＞小林弘和 判断を迷ったけど、状態は悪くない。同県の青柳君へ。

＜4＞大洞翔平 4着続きだけど戦える状態。初連係の岸田君へ。付いていければ（決勝進出の）チャンス。

＜5＞昼田達哉 2コーナーで仕掛けられればベストだったけど、進んでいる感じはある。自力勝負。

＜6＞西岡拓朗 8着になりたくないと思って無我夢中で踏んだ。悪いとは言えないですね。昼田君に。

＜7＞桜井正孝 日に日に良くなるはずだけど、初日の疲れが残っているかも。東でまとまって3番手。

＜8＞青柳靖起 サドルとかいろいろ替えてローラーから感じが良かった。自力。

＜9＞嶋津拓弥 付いていていっぱい。余裕がなさ過ぎた。体のケアをする。初連係の橋本（壮）君を目標に。