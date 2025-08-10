宇都宮競輪のG1「第1回女子オールスター競輪」は9日の2日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう10日の12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。

絶対女王・佐藤で堅い。初日は児玉を楽に叩いて、太田りゆを振り切った。準決も新鋭・仲沢が番手にハマるもお構いなく押し切り。力の差を見せつけている。正直、負けるイメージは浮かばない。たとえ最後方になったとしても、断然のスピードでガールズ初のグランプリスラム達成だ。興味は連下。先行に迷いない仲沢が対抗。前に出て佐藤の後位にハマり続く。児玉は捲ってどこまで。

＜1＞佐藤水菜 仲沢さんよりも先に仕掛けた。冷静に走れているし、しっかり自力を出して優勝したい。

＜2＞小林莉子 いい位置を回れた。あとは児玉さんの踏み出しに集中していた。2番車なのは大きい。

＜3＞柳原真緒 自力メインの自力、自在で積極的に。

＜4＞児玉碧衣 初日の疲れが残っていたので、しっかりケアしたい。ファンに恩返しできるよう自力。

＜5＞仲沢春香 佐藤さんよりも先に仕掛けようと思っていた。出させたというより出られた。自力。

＜6＞太田美穂 行くしかないと思って行った。G1の決勝は初めて。自分のレースをして頑張りたい。

＜7＞久米詩 踏み出しは良かった。バックからは前を追いかけた。自力、自在。