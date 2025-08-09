夏レジャーにピッタリ！焼きたくないけど面倒がりなズボラさんの救世主【快適UVアイテム】３選
夏のレジャーシーズンが到来！海や川、プールなど、紫外線が気になるシーンは多いものの、「日焼け止めってベタつくし、塗りなおしも正直面倒…」という人も多いのでは？そんなズボラさんにぴったりなのが、“快適さ”と“しっかりUVカット”を両立したアイテムたち。そこで今回は、筆者が旅先でもストレスフリーに使えた、便利で優秀な【快適UVアイテム】を紹介します。
🌼ファンデいらずも！日焼けもシミも防ぐ「進化系UVケア」の神アイテム３選
ポンプ式で出かける直前も楽勝！全身をしっとり包む「日焼け止めクリーム」
まずおすすめしたいのが、玄関に置いておけばサッと塗れるポンプ式タイプのクリーム。塗った瞬間の気持ちよさと、ボディケア感覚で使えるしっとり感がクセになります。
▲ラフラ 日焼け止めクリーム UVミルク SPF50+ PA++++（ロングUVA対応） 耐水性★★ 180g \2,970（税込） ※価格は編集部調べ
みずみずしくてベタつかず、白浮きもしにくいなめらかな塗り心地。ほんのりオレンジの香りが夏の気分を盛り上げてくれます。SPF50+・PA++++と高スペックながら、赤ちゃんや敏感肌の方にも使えるやさしい成分。石けんオフもOKだから、レジャーでも日常使いでも重宝します。
ミストで塗りなおしも快適！ひと吹きで全身サラッとUVカット
「塗りなおしがめんどくさい…」という悩みを解決してくれるのが、ふんわり広がるミストタイプ。仕上げにも、持ち歩き用にも大活躍です。
▲ラフラ 日焼け止めスプレー UVミスト SPF50+ PA++++（ロングUVA対応） 100g：\2,200（税込）、200g：\3,300（税込） ※価格は編集部調べ
霧のような細かいミストがふわっと肌に広がり、手を汚さず快適。重ね使いやメイク後の塗りなおしにもぴったりで、旅行先ではポーチに１本あると安心。ベタつきやにおいもなく、サッと使えて好印象です。
メイク直ししながらUV対策も◎“持ち歩ける”フェイスパウダー
顔のUV対策って、メイクの上からは面倒…。そんな人にこそ使ってほしいのが、メイク直ししながら紫外線もブロックできるこの１本です。
▲アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー【マツキヨココカラ＆カンパニー限定品】 SPF50+・PA++++ UV耐水性★ フェイスパウダー 3g
スティック型のパウダーで、ブラシ一体型なので手を汚さず塗れるのが便利。テカリや色ムラも自然にカバーしながら、高SPFでUV対策が叶います。肌に優しいつけ心地で、ブラシ部分は取り外して洗えるのも高ポイント。店頭で見つけたら即ゲットがおすすめです。
ズボラでも、焼かない！賢く“快適UVケア”を取り入れて
塗りなおしが面倒、ベタつきが苦手…そんな悩みを解消してくれる快適UVアイテムは、夏を思いっきり楽しむための頼もしい味方。使い心地にこだわったものを選べば、「日焼け止めってめんどくさい」という気持ちも変わるはず。今年の夏は、ラクに使えて効果の高いUVアイテムで、ご機嫌なUVケアを始めてみませんか？＜text＆photo：Hiromi Anzai＞