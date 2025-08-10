◇全日本プッシュボブスレー・スケルトン選手権（2025年8月9日 長野市ボブスレー・リュージュパーク）

ボブスレー女子は東京五輪陸上400メートルリレー代表の石川優（22＝北野建設）が自身が持つ大会記録（9秒93）を更新する合計9秒73（1回目4秒87、2回目4秒86）をマークした。メインの陸上と並行し、昨年から本格的にボブスレーを始めた“二刀流”。ボブスレー女子1人乗り（モノボブ）での26年ミラノ・コルティナ冬季五輪出場を目指す。

持ち前の脚力を生かし、石川はプッシュボブスレーのスピードを一気に引き上げた。昨年自身がマークした大会記録を0秒20更新。昨年に本格的に競技を始めたばかりの22歳が、夏の長野でその潜在能力の高さを示した。

「大会記録更新を達成できて凄くうれしい。今回の全日本選手権で五輪に向けた一歩がつながったかな」

ボブスレーのスタートに特化した競技。今回、女子の出場者は石川1人だった。「対戦相手がいないので、記録更新を絶対達成すると。滑走は悪くなかった」とうなずいた。

石川のメイン競技は陸上100メートル。東京五輪では出場機会はなかったが、400メートルリレー代表に選ばれた実績を持つ。そんなトップ選手ながら青学大時代から「陸上プラス何かやりたいな」と考えていた。大学の指導者を通じてボブスレーを知り、「自分も挑戦してみたい」と冬競技の世界に飛び込んだ。

初めて氷上を滑走したのは昨年10月、ノルウェーでの育成合宿だった。操作方法を予習して乗り込んだが「最初はそんなのやってる暇なくて。“わ〜”って言ってたら終わっていた」と笑う。社会人となった現在は青学大で陸上のトレーニングを積むかたわら、専用そりを持ち込んで練習を重ねている。

「モノボブ」と呼ばれる女子1人乗りボブスレーは22年北京大会で採用され、まだ五輪に出場した日本選手はいない。ミラノ・コルティナ大会の出場枠は25人。今季の国際大会で出場枠を争う。昨季最高成績は12位だが、五輪出場にはコンスタントに8位以内に入ることが求められる。鈴木寛ヘッドコーチ（51）は「難しい戦いになると思うがポテンシャルはある。身体能力は高いし、可能性はある」と期待する。

「五輪を意識していなかったところから、少しずつ意識できるようになってきた」と石川。夏冬五輪出場の夢へ、一歩ずつ歩を進める。 （中村 文香）

◇石川 優（いしかわ・ゆう）2002年（平14）11月17日生まれ、神奈川県出身の22歳。中学1年で陸上を始める。青学大時代に21年東京五輪400メートルリレー代表に選ばれ、24年日本学生陸上選手権では100メートルで優勝。自己ベストは11秒48。陸上と並行して昨年から本格的にボブスレーを始め、今年4月に北野建設に入社。趣味はネイル。1メートル72.5。

▽日本人の五輪夏冬出場 日本選手で過去に夏季と冬季の両五輪に出場したのは5人。橋本聖子（スピードスケート、自転車）、関ナツエ（スピードスケート、自転車）、青戸慎司（陸上、ボブスレー）、大菅小百合（スピードスケート、自転車）、平野歩夢（スノーボード、スケートボード）。陸上とボブスレーでは、陸上を専門としていた佐藤真太郎がボブスレー男子4人乗りで14年ソチ五輪に出場した例がある。